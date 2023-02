Donnerstag: Neues Flip-Phone von Oppo, langsameres Podcast-Wachstum unkritisch

Oppo hat in Europa ein aufklappbares Android-Smartphone mit innerem 6,8-Zoll-Display vorgestellt. Das Klapp-Handy basiert auf MediaTeks Dimensity 9000 Plus Chip und konkurriert mit Samsungs Galaxy Z Flip4. Allerdings wird es aufgrund eines Patentstreits zunächst nur außerhalb Deutschlands zu bekommen sein. Neues zu hören bekommen Podcast-Fans beinahe täglich, auch wenn sich das rasante Wachstum bei neuen Podcasts abgebremst haben soll, vielleicht aber auch nicht. Egal, sagt dazu unser Kommentar. Derweil sind wichtige Sicherheitsupdates für unter anderem Azure-Dienste, Exchange Server und Windows erschienen. Mehrere Lücken sind als "kritisch" eingestuft – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Oppo bringt mit dem "Find N2 Flip" ein neues Klapp-Handy auf den europäischen Markt. Dieses sogenannte Flip-Phone verfügt außen über einen Zweitbildschirm, auf dem im eingeklappten Zustand etwa Nachrichten gelesen oder die Medienwiedergabe gesteuert werden kann. Der chinesische Hersteller verspricht fünf Jahre Updates für das Find N2 Flip, das für rund 1000 Euro erhältlich sein soll. Dieses Android-Smartphone ist aktuell aber nicht in Deutschland zu bekommen, denn Oppo musste nach einer Nokia-Klage den Handy-Verkauf vorerst stoppen: Neues Flip-Phone Oppo Find N2 Flip mit äußerem Zweitdisplay für 1000 Euro.

Achtung, Achtung! Die Zahl neuer Podcasts stürzt total ab!!!1elf Rette sich wer kann! So ähnlich lauten dieser Tage Schlagzeilen einschlägiger Webseiten. Ob das so stimmt, ist umstritten, weil die Szene im Umbruch ist und Daten schwer zu erheben sind. Der Streit ist allerdings überflüssig. Denn ist es weitgehend egal, ob es nun drei Millionen noch gepflegte Podcasts mit 157 Millionen echten Folgen gibt. Selbst niedrigere Zahlen haben 2022 72.000 neue Podcast-Folgen gezählt. Jeden einzelnen Tag. Ob das auf 100.000 pro Tag steigt oder so bleibt, macht keinen Unterschied, meint unser Kommentar: Weniger neue Podcasts sind gut für Podcasts.

Derzeit haben es unbekannte Angreifer auf drei Sicherheitslücken in Microsoft 365 Apps und Windows abgesehen. Sind Attacken erfolgreich, könnten Angreifer im schlimmsten Fall Schadcode mit System-Rechten ausführen und Computer so vollständig kompromittieren. Sicherheitspatches stehen über Windows Update bereit. Zwei der ausgenutzten Lücken betreffen Windows-Komponenten, die lokale Attacken ermöglichen sollen. Die Komplexität und die Rechte für einen erfolgreichen Angriff sind mit niedrig eingestuft. Davon sind auch mehrere Windows-Server-Versionen betroffen: Angreifer attackieren Microsoft 365 Apps und Windows – Mehrere kritische Lücken.

Bei der Lufthansa ist es am Mittwochvormittag zu zahlreichen Flugausfällen gekommen. Die IT-Probleme sind von Bauarbeiten in Frankfurt ausgelöst worden. Glasfaserkabel der Telekom sollen bei einer Bohrung durchtrennt worden sein. Der größte deutsche Verkehrsflughafen wurde von der Flugsicherung zwischenzeitlich komplett gesperrt, damit er nicht mit Flugzeugen vollläuft. Flüge würden etwa nach Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet. Innerhalb Deutschlands reisenden Personen wurde empfohlen, auf die Bahn umzusteigen: Flugausfälle bei der Lufthansa – Bohrer kappt Glasfaserkabel.

Die deutschen Banken und Sparkassen tüfteln schon seit Langem an einer schlagkräftigen Antwort auf PayPal und Co. Das Bezahlverfahren Giropay hat sich jetzt neu erfunden und will sich in verbesserter Form gegen die Anbieter aus den USA behaupten. Dabei spielt vor allem der Datenschutz eine große Rolle. Giropay soll aber auch schneller und günstiger als seine Mitbewerber sein. Dennoch haben PayPal und Co. aktuell in der Gunst der Kunden die Nase vorn. Was ist im neuen Giropay genau besser? Was hat es mit der Verbindung zur Girocard auf sich? Darüber und über viele weitere Fragen sprechen wir heute live ab 12 Uhr in einer neuen Folge der #heiseshow: Giropay – Im neuen Anlauf ein Erfolgsmodell?

Auch noch wichtig:

(fds)