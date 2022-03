Donnerstag: Preiserhöhungen bei SpaceX, FIDO-Allianz als Passwort-Killer

Nach den Preisen für das Starlink-Internet hat SpaceX auch die Preise für seine Raketenstarts und den Satellitentransport erhöht. Als Begründung wird erneut die hohe Inflation in den USA angeführt. Einen zweiten Anlauf unternimmt auch die FIDO-Allianz, aber um Passwörter loszuwerden, nachdem der erste Versuch aufgrund von Problemen im praktischen Einsatz wenig erfolgreich war. Dank Einbeziehung von Cloud-Diensten soll es mit FIDO2 als "passwortloser Anmeldung" klappen, aber auch hier gibt es aus Anwendersicht noch ein Problem – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX erhöht seine Preise. Dies gilt sowohl für einzelne Raketenstarts als auch für Nutzlast wie etwa Satelliten, die SpaceX regelmäßig in Erdumlaufbahnen aussetzt. Die Preissteigerungen liegen zwischen 8 und 10 Prozent. "Überhöhte Inflationsraten" hätten dazu geführt, dass SpaceX die Preise für Raketenstarts und Satellitentransport erhöht.

Jeder hasst Passwörter, trotzdem sind nach wie vor alle darauf angewiesen. Die Kombination FIDO2 und WebAuthn ist schon lange die sicherste Alternative. Aber sie hat es nicht geschafft, Passwörter als allgegenwärtigen Identitätsnachweis abzulösen. Das lag unter anderem an Problemen, die den praktischen Einsatz erschwerten, erkannten die FIDO-Macher. Sie reagieren mit einer Anpassung der Strategie: FIDO nimmt neuen Anlauf als Passwort-Killer.

Der Charakter des batterieelektrischen Mercedes EQB hat etwas Entschleunigendes. Er ist sanft gefedert, man sitzt aufrecht und genießt die gute Rundumsicht. Der EQB ist ein übersichtliches Elektroauto. Das macht den Umgang im Alltag simpel, und wegen der erwähnten Gemütlichkeit stellt sich automatisch der Cruising-Stil ein: Gleiten lassen. Das Elektroauto Mercedes EQB 350 4Matic zeigt sich im Test gemütlich statt sportiv.

Am 2. März hat die EU Sanktionen gegen Sendetätigkeiten der russischen staatseigenen Medien RT (Russia Today) und Sputnik verhängt. Das kommt nicht bei allen Deutschen gut an. Die Entscheidung des EU-Rates mache ihn "mindestens unruhig", erklärte der Hamburger Mediensenator am Mittwoch. Er fordert die Aufstellung von Regeln und eine ausgewogene Diskussion. Auch Vodafone ist irritiert: Medienpolitiker und Provider kritisieren RT-Verbot.

Gleichzeitig setzen Russlands Behörden zahlreiche Maßnahmen, um das Durchsickern von Informationen über den Verlauf des Krieges gegen die Ukraine weiter zu reduzieren. Nun hat die staatliche Aufsichtsbehörde die Sperre der Nachrichten-Suchmaschine Google News angeordnet. Dazu wird ein Journalist, der die Bombardierung einer ukrainischen Geburtsklinik gemeldet hatte, angeklagt: Russland blockiert Google News, stellt Journalisten vor Gericht.

Das Steam Deck von Valve könnte eine neue Form des PC-Spielens bedeuten. Leistung und Auswahl stechen besonders hervor, aber einfach zu bedienen soll das Steam Deck nicht sein – hier fehlt es also noch an Ausgereiftheit. Was das Steam Deck ist, was es kann oder in Zukunft doch bitte können sollte, besprechen wir in einer neuen #heiseshow: Steam Deck – was kann Valves tragbarer Spiele-PC?

