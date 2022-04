Donnerstag: SpaceX-Expansion gestoppt, Google stopft Android-Sicherheitslecks

SpaceX will seine Starbase in Texas erweitern, damit dort auch das riesige Starship starten und landen kann. Das Genehmigungsverfahren ist zunächst gestoppt worden, da die angeforderten Unterlagen nicht vorgebracht wurden. Stopfen will Google hingegen zahlreiche Sicherheitslücken seines mobilen Betriebssystems. Dafür stellt das Unternehmen zum Android-Patchday entsprechende Updates bereit – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der geplante Ausbau der Starbase von SpaxeX in Texas ist vorerst gestoppt. Die für die Genehmigung zuständigen Bauingenieure der US-Armee haben das Antragsverfahren ohne Ergebnis geschlossen, da SpaceX einige angeforderte Unterlagen nicht vorgelegt habe. Das Weltraumunternehmen von Elon Musk kann den Genehmigungsprozess wieder anstoßen, wenn die Unterlagen nachgereicht werden, aber sieht sich auch mit Untersuchungen der Luftfahrtbehörde und Protesten von Umweltschützern konfrontiert: US-Armee stoppt geplante Expansion der Starbase von SpaceX in Texas.

Auf insgesamt 44 Sicherheitspatches kommt Google beim April-Patchday dieses Jahr. Zahlreiche der gestopften Sicherheitslecks erlauben Angreifern, ihre Rechte im System auszuweiten, ohne dass es dabei zu Anfragen beim Benutzer käme oder eine Interaktion nötig sei. Die Updates betreffen das Android-System selbst und ein weiterer Patchlevel ergänzt dazu Fehlerbehebungen für den Unterbau wie Hersteller-spezifische Sicherheitsupdates, die etwa das verwendete System-on-a-Chip sowie Kernel-Treiber betreffen: Google schließt 44 Sicherheitslücken in Android.

Hinter dem Begriff "Fuel consummtion monitoring" steckt die Erfassung von realen Verbrauchswerten in jedem aktuellen Auto. Die Art der Überwachung wurde mit einer Abgasnorm im vergangenen Jahr eingeführt. Hersteller haben nun erstmals diese Daten an die Europäische Union übermittelt. Welche Erkenntnisse diese daraus konkret ziehen wollen, ist derzeit unklar. Fest steht bislang nur: Verbraucher bekommen die Werte zumindest vorerst nicht zu sehen, denn die Daten der Autohersteller bleiben unter Verschluss: Geheimsache Realverbrauch.

Der Softwarekonzern SAP hat seinen Kunden kurz vor der Einstellung des Cloud-Geschäfts in Russland angeboten, ihre Cloud-Daten aus dem russischen Rechenzentrum kostenlos umzuziehen. Ein ukrainisches Nachrichtenportal hat SAP daraufhin Heuchelei vorgeworfen. Ein Sprecher des Konzerns bestätigte die Kundeninformation, aber SAP stehe zu seinen Verpflichtungen und wolle die internationalen Sanktionen umsetzen. Die Daten gehören allerdings den Kunden, deshalb bietet SAP den Kunden in Russland einen Umzug der Cloud-Daten an.

Manche Menschen erkranken trotz mehrfachem Kontakt mit dem Sars-CoV-2-Virus nicht an COVID-19. Bei ihnen fallen nicht nur die Schnell- und PCR-Tests zum Nachweis einer akuten Infektion negativ aus. Auch Antikörpertests, die nach diesen Abwehrmolekülen im Blut suchen und selbst eine symptomlose Erkrankung nachträglich nachweisen können, werden nicht fündig. Ihr Körper unterbindet die Infektion, noch bevor Antikörper im Blutserum zu finden sind – und das auch ohne Impfung: Weshalb manche Menschen gar nicht am Coronavirus erkranken.

Bei der Hauptversammlung der Deutschen Telekom am heutigen Donnerstag will Post-Vorstandschef Frank Appel in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt werden. Der 60-Jährige will gut ein Jahr lang eine Doppelfunktion wahrnehmen, auf dem Chefsessel der Post bleiben und zugleich an der Spitze des Telekom-Aufsichtsrats stehen. Das hatte ihm Kritik von einigen Aktionärsvertretern eingebracht, die vor einer zeitlichen Überbelastung Appels warnen.

