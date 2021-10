Donnerstag: Tesla-Rekorde, Alibaba-Retter, Maestro-Aus & Corona-Ingenieure

Tesla und Elektroautos sind nicht nur ein heißes Thema bei Technikinteressierten, es schlägt sich auch auf die Bilanz des Kfz-Herstellers mit einem Rekordquartal nieder. In China werden ebenfalls viele Elektroautos gebaut, aber bei der Chipfertigung hapert es noch. Nun will der Alibaba-Konzern dem in Schieflage geratenen Halbleiterhersteller Tsinghua Unigroup unter die Arme greifen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Elektroautohersteller Tesla hat im dritten Quartal 2021 13,8 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das ist ein neuer Rekord und 57 Prozent mehr Umsatz als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig konnte das Unternehmen seinen Betriebsgewinn um fast 150 Prozent auf zwei Milliarden Dollar steigern. Der Reingewinn ist mit 1,6 Milliarden Dollar sogar annähernd fünfmal so hoch wie im dritten Quartal des Vorjahres. Damit schafft Tesla ein Rekordquartal.

Keine Rekorde, sondern eine Rettung ist das Ziel chinesischer Unternehmen, nachdem die insolvente Tsinghua Unigroup einer Umstrukturierung zugestimmt hat. Zu den sieben potenziellen Investoren gehört nur ein Privatunternehmen: die Alibaba-Gruppe. Die anderen Interessenten sind staatlich geführte oder mehrheitlich im staatlichen Besitz befindliche chinesische Firmen. Alibaba könnte chinesischen Chiphersteller Tsinghua Unigroup retten.

Sowohl für Suchende als auch für Betreiber von Webseiten ist es wichtig, dass aktuelle Informationen so schnell wie möglich in Suchergebnissen aufscheinen. Häufig sind die Crawler der Suchmaschinen der Flaschenhals. Mit dem Protokoll namens IndexNow möchten Microsoft und Yandex die Indizierung neuer Inhalte beschleunigen und gleichzeitig ihre Crawler entlasten, indem Webmaster mit IndexNow neue Inhalte an Suchmaschinen melden.

Das US-Unternehmen Mastercard wird seinen Debitkartendienst Maestro in Europa einstellen. Ab Juli 2023 können Banken und Sparkassen keine Maestro-Karten mehr ausgeben. Noch gültige Karten werden bis zum Ablaufdatum aber weiter unterstützt. Sollte auch Visa seinen vergleichbaren Dienst einstellen, steht die europäische Finanzbranche vor einem Umbruch, nachdem Maestro-Karten in Europa vor dem Aus stehen.

Einen Umbruch in vielerlei Hinsicht hat auch die Coronavirus-Pandemie verursacht. Dabei wurde in den vergangenen 20 Monaten gefühlt jeder Laie zu einem Amateur-Epidemiologen und Statistiker. In der Zwischenzeit kam jedoch eine Gruppe echter Epidemiologen und Statistiker zu der Überzeugung, dass sich Pandemieprobleme effektiver lösen lassen, wenn man die Denkweise eines Ingenieurs annimmt: Wie Ingenieure die Coronavirus-Pandemie bekämpft hätten.

Während es aktuell mehrere Pläne für neuartige Satelliteninternetprojekte gibt, ist keines davon auch nur ansatzweise so weit fortgeschritten wie Starlink von SpaceX. Seit dem Frühling kann Starlink auch in Deutschland ausprobiert werden, Andrijan Möcker von der c't hat es ausführlich getestet. Wie sich die Breitbandanbindung für überall im aktuellen Betatest schlägt, lassen wir uns in der neuen Folge der #heiseshow zu Starlink, dem Satelliteninternet von SpaceX, heute um 12 Uhr berichten.

Laden, starten, spielen. So einfach war es nicht immer. Im Kampf zwischen Softwareherstellern und Raubkopierern entstanden teils bizarre Kopierschutzmaßnahmen: Nervige Kopierschutzmaßnahmen im Lauf der Zeit.

Wikinger waren vor Kolumbus in Amerika. Forscher wollen nun den genauen Zeitpunkt herausgefunden haben, zu dem sie sich dort ansiedelten: Präsenz von Wikingern in Amerika aufs Jahr genau datiert.

Arne Schöhnbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, berichtet heute gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer über "Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2021".

Heute vor genau 80 Jahren hatte die erste Superheldin Wonder Woman im All Star Comics #8 ihren ersten Auftritt; ihre Schöpfer sind William Moulton Marston und seine Frau Sadie.

