Donnerstag: TikTok-Löschung, Wien-Bus, E-Manta-Test, Wechsel-Akku & Jack-Potting

Während TikTok mehr als 7 Millionen Konten Minderjähriger löscht, beendet Wien sein Projekt mit autonomen Bussen, weil diese ungeeignet seien. Der Opel Manta GSe stellt sich im Test hingegen als Klassiker mit frischem (Elektro-)Herz heraus. An einem Akku zum Wechseln arbeiten Telekom und Samsung für ein möglichst umweltfreundliches Handy. Mit einem Handy und einer speziellen App für NFC konnte ein Sicherheitsforscher Geldautomaten plündern und Bezahlterminals austricksen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Das Videoportal TikTok hat im ersten Quartal dieses Jahres fast 7,3 Millionen Nutzerkonten gelöscht, weil deren Inhaber nach eigenen Einschätzungen höchstwahrscheinlich das Mindestalter von 13 Jahren unterschreiten. Damit will das Unternehmen seine Bestrebungen beim Kinderschutz unterstreichen, nachdem es in diesem Bereich zuletzt kritisiert wurde. Die gelöschten 7 Millionen Konten Minderjähriger sind laut TikTok weniger als ein Prozent aller Nutzer weltweit.

Gelöscht hat die Stadt Wien auch die Webseite des Projektes mit autonomen Bussen, denn diese fahren ab sofort nicht mehr. Der Stand der Technik bei selbstfahrenden Shuttles reicht nicht für den Einsatz im Alltag, erklären die Wiener Linien, größter Öffi-Betreiber in Österreichs Hauptstadt, nach drei Jahren Testbetrieb. Der autonome Bus bewährt sich in Wien nicht, denn er sei für den Einsatz in der Praxis ungeeignet.

Absolut geeignet für die Praxis erweist sich der Umbau eines klassischen Opel Manta auf Elektroantrieb. Das Ergebnis nach Fahrbericht bewegt – vor allem auch emotional. Dieser Manta macht Lust auf mehr, ist aber laut Hersteller ein Einzelstück und wird es zumindest ab Werk bleiben. Das Elektroauto Opel Manta GSe im Test: Klassiker mit frischem Herz.

Einen Akku wie das Manta-Einzelstück haben Handys auch, aber in den letzten Jahren sind diese nur noch selten austauschbar. Jetzt wollen Samsung und die Deutsche Telekom den Wechselakku wiederbeleben. Ziel der Kooperation sei die Entwicklung eines grünen Smartphones, das 5G-Mobilfunk unterstützt und möglichst nachhaltig gestaltet ist. Dafür arbeiten Telekom und Samsung an einem Handy mit wechselbarem Akku, das 2022 auf den Markt kommen soll.

Mit einem Handy sowie einer selbst geschriebenen App hat ein Sicherheitsforscher Fehler in der Umsetzung der drahtlosen Kommunikation von Geldautomaten und Bezahlterminals demonstriert. Dabei sendete seine App via NFC speziell präparierte Pakete, die dann Pufferüberläufe auslösten. Damit konnte er etwa den zu bezahlenden Betrag herabsetzen oder in einem Fall sogar den Geldautomaten zur unautorisierten Herausgabe von Bargeld bewegen: Jack-Potting via NFC.

Gar nicht mehr funktioniert dagegen das virtuelle private Netzwerk DoubleVPN. Anfang der Woche haben Behörden in Europa, Kanada und den USA die Server und Internetdomains dieses VPN-Anbieters beschlagnahmt. Sie beschreiben DoubleVPN als "sicheren Hafen für Attacken Cyberkrimineller auf ihre Opfer". Deshalb haben die Behörden DoubleVPN außer Betrieb gesetzt.

Auch noch wichtig:

Amazon greift die neue Chefin der Handelskommission FTC an, denn Lina Khan sei aufgrund ihrer Vergangenheit voreingenommen gegenüber dem weltgrößten Online-Händler.

Heute vor 25 Jahren tritt in der Schweiz das Gleichstellungsgesetz in Kraft, das insbesondere jede Art der Diskriminierung von Frauen oder Männern im Bereich der unselbstständigen Erwerbsarbeit verbietet.

