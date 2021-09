Donnerstag: VPN-Klage, Lobby-Schlacht, Chip-Förderung, Microsoft-Event & Analyse

Virtuelle private Netzwerke werden oft beworben mit mehr Datenschutz und Sicherheit. Die erhöhte Anonymität durch VPNs wird aber auch zur Umgehung von Urheberrecht und lokalen Restriktionen genutzt, was manche VPN-Anbieter sogar anpreisen. Dafür werden sie nun vor Gericht gezerrt – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Dutzende Filmstudios verklagen gemeinsam sechs VPN-Anbieter. Sie sollen für Urheberrechtsverletzung ihrer Kunden nicht nur geradestehen, sondern diese auch durch Netzsperren verhindern. Außerdem fordern die Kläger, dass die Betreiber alles mitloggen, und dass sie vom Netz genommen werden. Hinzu kommt der Wunsch nach dreifachem Schadenersatz, und Strafschadenersatz. Das geht aus einer Klage der Filmfirmen gegen VPN-Anbieter hervor.

Nicht nur gerichtlich vorgehen, sondern gleich die Gesetzgebung beeinflussen, versuchen 612 Unternehmen, Vereinigungen und Wirtschaftsverbände mit ihrer Lobbyarbeit in der EU im Bereich digitale Wirtschaft. Dafür geben sie pro Jahr aktuell mehr als 97 Millionen Euro aus und beschäftigen insgesamt 1452 Lobbyisten. Eine Studie verrät erstmals die Ausgaben dieser Lobbyschlacht: Was sich Google & Co den Kampf gegen EU-Regeln kosten lassen.

Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier dürfte Lobbyarbeit kennen, verteilt er doch Fördergelder in Milliardenhöhe. Nun will er auch angesichts der Lieferengpässe die Produktion wichtiger Mikrochips in Deutschland deutlich ausweiten. Ziel sei es, mehr technologische Souveränität zu erlangen und Abhängigkeiten zu verringern, sagte der CDU-Politiker. Durch Förderprojekte will Altmaier mehr Chip-Fabriken in Deutschland.

Um Hardware geht es auch bei einer Online-Veranstaltung des Software-Spezialisten Microsoft am 22. September, denn dann wird es um Surface-Produkte gehen. Weitere Informationen verrät das Unternehmen nicht, zeigt zur Einladung aber ein Surface Pro. Neben einer neuen Version dieses Notebooks speziell für Windows 11 wird auch der Nachfolger des Surface Duo Klapphandys erwartet, wenn Microsoft neue Surface-Hardware am 22. September vorstellt.

Lesen Sie auch Microsoft-Klapphandy Surface Duo: Es hätte so schön sein können

Microsoft hat sich in den letzten sieben Jahren deutlich verändert und seinen Börsenkurs immens gesteigert. Das ist kein Zufall, denn 2014 übernahm Satya Nadella nach 22 Jahren im Unternehmen den CEO-Posten. Er hat den gesamten Konzern in einer nahezu unglaublich anmutenden Geschwindigkeit auf einen gänzlich neuen Kurs gebracht, aber bei dieser Entwicklung sind manche Produktsegmente vernachlässigt worden. Eine Analyse: Azure und 365 als einzige Microsoft-Zukunft?

Microsoft und Linux, Linux gegen Microsoft – diese Diskussionen aus dem letzten Jahrtausend sind einer friedlichen Koexistenz gewichen. Kurz nach dem 30. Jahrestag der allerersten Ankündigung von Linux hat Linus Torvalds jetzt die Kernel-Version 5.14 freigegeben. In der aktuellen Release-Meldung griff Torvalds diesen Zufall scherzhaft auf. Er verstehe, dass zum 30. Jahrestag sicherlich alle mit schicken Events beschäftigt seien, habe jedoch eine nette Abwechslung von Glitzer und Champagner parat: ein neues Kernel-Release. Linux 5.14 bietet "geheimen" Speicher und sicheres Hyperthreading.

Auch noch wichtig:

VW hat sich eine mutige Strategie auferlegt: Der Diesel soll im Bus nur noch eine Randerscheinung sein. Kunden sollen sich stattdessen mit dem PHEV anfreunden, denn der Plug-in-Hybrid soll Diesel ersetzen: VW Bus T7 im Fahrbericht.

Menschen mit geringem Einkommen trifft die Bepreisung von CO₂ finanziell stärker als Gutverdienende, besagt eine Studie der Verbraucherzentrale: CO2-Preis belastet vor allem Geringverdiener.

Am heutigen Donnerstag öffnet Schleswig-Holsteins Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla nach einem Jahr pandemiebedingter Pause in Rendsburg wieder ihre Tore. Die Norla gilt als Spiegel der Landwirtschaft und ist die größte Verbrauchermesse in Schleswig-Holstein.

(fds)