Donnerstag: Win-11-Design, E-Skoda, Starlink-Fail, Bild-Framing & Impfpass-Chaos

Knapp eine Woche vor der offiziellen Präsentation der nächsten Generation des Windows-Betriebssystems ist eine Vorabversion aufgetaucht. Das durchgesickerte "Windows 11" bestätigt den Namen, zeigt ein neues Oberflächendesign, zentriert die Taskleiste und rundet Fensterecken. Das Startmenü der neuen Betriebssystemversion Microsofts ist nun ein Fenster.

Brandneu ist Skodas Elektroauto-Spitzenmodell der Enyaq-Baureihe. Mit einem zusätzlichen Motor an der Vorderachse bekommt der Enyaq iV 80X Allradantrieb – und nochmals mehr Leistung. heise Autos konnte sich bereits einen ersten Eindruck verschaffen und klären, wie sich das Paket fährt. Der Skoda Enyaq iV 80X im Fahrbericht: Mehr Kraft verteilt.

Als öffentlichen Betatest bezeichnet Starlink sein Satelliten-Internet. Die Satellitenschüsseln für Starlink funktionieren allerdings nur zwischen -30 und +40 Grad Celsius. Für erste Nutzerinnen und Nutzer in den USA wird das bereits zum Problem, denn mancherorts steigen die Temperaturen schon zu Mittag über 40 Grad. Wer Starlink nutzt, steht dann womöglich ohne Internet da, weil Starlinks Satelliten-Schüssel bei Hitze die Arbeit einstellt.

Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Donnerstag erneut über das Verlinken urheberrechtlich geschützter Werke durch Framing (Az.: I ZR 113/18). Anlass ist ein Lizenzstreit zwischen der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) und der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst. Die zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehörende DDB zeigt auf ihrer Internetseite Vorschaubilder urheberrechtlich geschützter Werke. Dritte können auf ihren Webseiten Code einbauen, der diese Bilder von der DDB-Webseite abruft und direkt in einem Frame im selben Browserfenster darstellt. Die VG Bild-Kunst verlangt, dass die DDB technische Schutzmaßnahmen dagegen ergreift.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat dazu entschieden, dass das Abrufen der Bilder von anderen Servern durch Framing grundsätzlich zulässig ist. Wolle ein Rechteinhaber lizenzfreies Framing verhindern, müsse er DRM einsetzen oder vorschreiben. Diesen Vorgaben entsprechend wird der BGH am Mittwoch die mündliche Verhandlung fortsetzen.

Ob die Server für IBMs Impfpass-Portal von einem Internetausfall betroffen waren, ist unbekannt, aber das Portal war nach Einführung des digitalen Impfnachweises Anfang dieser Woche zeitweise nicht erreichbar. Doch nicht nur Server-Ausfälle machen den Apotheken – und Kunden – einen Strich durch die Rechnung: Das Leid eines 2EarlyAdopters beim Versuch, einen digitalen Impfausweis zu bekommen.

