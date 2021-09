Donnerstag: YouTube-Löschung, Virgin-Freigabe, VW-E-Kleinwagen & Microsoft-Store

Nachdem YouTube zuvor bereits den russischen Sender RT DE gelöscht hat, geht die Videoplattform nun gegen Lügen über Impfungen vor. Beiträge mit Unwahrheiten über Impfstoffe und Impfungen werden gelöscht. Freigaben haben dagegen Virgin Galactic für weitere Flüge und zahlreiche Apps für den neuen Microsoft-Store erhalten – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Wer unwahre Behauptungen über Impfungen oder Impfstoffe verbreiten möchte, ist auf YouTube nicht länger willkommen. Die Google-Tochter schärft bereits bestehende Nutzungsbestimmungen über medizinische Desinformation nach und verbittet sich nun ausdrücklich Impflügen. Angesichts der Fülle laufend hochgeladener Videos wird es einige Tage dauern, bis die neuen Regeln für jedermann greifen, nachdem YouTube Lügen über Impfungen verbannt.

Nur kurzfristig gebannt wurde das Raketenflugunternehmen Virgin Galactic, denn es darf nun grundsätzlich wieder starten. Beim Jungfernflug mit Firmengründer Richard Branson an Bord hatte das Raumfahrzeug SpaceShipTwo bei der Rückkehr zur Erde das genehmigte Testgebiet verlassen. Das führte zu einem vorübergehenden Startverbot und einer Untersuchung durch die US-amerikanische Luftfahrtaufsichtsbehörde, die auch mangelnde Kommunikation kritisiert. Die Untersuchung ist nun abgeschlossen und Virgin Galactic darf nach der Luftraumverletzung wieder fliegen.

Lesen Sie auch Virgin Galactic verschiebt nächsten Weltraumflug wegen potenzieller Defekte

Nicht fliegen, sondern fahren lassen will Volkswagen seinen ID.Life, den Nachfolger der batterieelektrischen Drillinge VW e-Up, Skoda Citigo iV und Seat Mii electric, von denen VW nicht genügend liefern kann. Die Produktionskapazitäten sind bis zum geplanten Ende der Baureihe erschöpft, keine der drei Marken nimmt überhaupt noch Bestellungen an. Den Nachfolger ID.Life gibt es bislang nur als Studie, aber wir konnten eine Probefahrt mit dem ID.Life unternehmen, der VWs künftige Kleinwagen-Strategie zeigt.

Eine neue Strategie fährt auch Microsoft mit seinem neuen Store in Windows 11. Dafür wurden zahlreiche neue Anwendungen angekündigt, wenn die neue Betriebssystemversion im Oktober 2021 erhältlich sein wird. Dazu zählen populäre Kommunikationsprogramme, Mediaplayer und sogar kostenlose Office-Pakete. In den nächsten Monaten sollen auch Epic Games Store und Amazon App Store in den neuen Microsoft Store kommen. Dann soll der neue Microsoft Store auch in Windows 10 verfügbar sein.

Während der neue Microsoft Store mehr Diversität bietet, wird dies auch in Teams von Programmierern gefordert. Entwickler stellten oft noch "sehr homogene Gruppen" dar, erklärte eine Designforscherin mit dem Schwerpunkt partizipative Gestaltung auf der Konferenz Informatik 2021. Vor allem beim Entwerfen algorithmischer Systeme falle ins Gewicht, dass häufig historische Daten herangezogen werden, die Diskriminierungen noch stärker reproduzierten. Deshalb brauche sozial nachhaltige Informatik diversere Entwicklerteams und frische Daten.

Die Digitalisierung ist auch das Thema der wöchentlichen #heiseshow am heutigen Donnerstag um 12 Uhr. Der Ausstieg der Deutschen Telekom aus der De-Mail hat dem verschlüsselten E-Mail-Dienst wieder etwas Aufmerksamkeit beschert. Der Dienst sollte unter anderem die Kommunikation mit Behörden erleichtern. Für Verwaltungen gibt es aber keine gesetzliche Verpflichtung für einen De-Mail-Zugang und so sind manche Stellen gar nicht per De-Mail erreichbar oder antworten auf Papier. Ob die De-Mail deutlich macht, wo es bei der Digitalisierung hierzulande hapert, besprechen wir in der #heiseshow: De-Mail, die Telekom und der traurige Stand der Digitalisierung.

Auch noch wichtig:

Kanada begeht am Donnerstag erstmals den neuen Tag der Wahrheit und Versöhnung als nationalen Feiertag. Gedacht wird der Opfer der Internate (Residential Schools), die von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1996 betrieben wurden. In diesen "Schulen" wurden Ureinwohner-Kinder gewaltsam von ihren Eltern ferngehalten, um die Kinder dem kulturellen Einfluss ihres jeweiligen Volkes zu entziehen.

Der schweizerische Mobilfunk- und Glasfasernetzbetreiber Salt (ehemals Orange) verschiebt seinen Börsengang auf unbestimmte Zeit. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Eingeweihte.

Das OLG München urteilt am Donnerstag darüber, ob die Webseite der Stadt München zu presseähnlich ist, wie manche Zeitungsverlage rügen.

Heute vor 50 Jahren hat der Deutsche Freiheitssender 904, ein propagandistischer, in die Bundesrepublik sendender Geheimsender der DDR, seinen Betrieb eingestellt.

(fds)