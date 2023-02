Donnerstag: Zweifel an Google-KI, Disney nach Abonnentenverlust auf Sparkurs

Google hat zur Demonstration seiner eigenen Chat-KI ein schlechtes Beispiel gewählt. Bard gab eine fachlich falsche Antwort, was wiederum Zweifel an der Alltagstauglichkeit als KI-unterstützte Suchmaschine aufkommen lässt. Derweil hat Disney+ zuletzt etwa 2,4 Millionen Abonnenten verloren. Das sind weniger als befürchtet und das Quartalsergebnis von Disney liegt insgesamt über den Erwartungen der Marktbeobachter. Trotzdem ist Disney auf Sparkurs und baut tausende Stellen ab. In der Türkei war Twitter zuletzt nicht erreichbar, aber das soll sich trotz Kritik an der Regierung nach dem verheerenden Erdbeben um ein technisches Problem gehandelt haben – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Das von Google zur Demonstration seines eigenen Chatbots mit künstlicher Intelligenz (KI) verwendete Beispiel enthielt einen sachlichen Fehler. Die Anfang dieser Woche gezeigte Antwort auf ChatGPT namens "Bard" sollte einem Kind die Entdeckungen des James-Webb-Teleskops erklären. Die Antwort der KI war allerdings fachlich nicht korrekt. Das schürt Bedenken, dass eine KI noch nicht reif sei zur Integration in Suchmaschinen. Das wiederum soll laut Marktbeobachtern sogar für den fallenden Aktienkurs des Google-Konzerns verantwortlich sein: Fehlerhafte Antwort der Google-KI Bard lässt Experten und Anleger zweifeln.

Der Entertainment-Riese Walt Disney plant trotz guter Geschäfte im vergangenen Quartal deutliche Einschnitte beim Personal. Rund 7000 Stellen – etwa drei Prozent der weltweiten Belegschaft – sollen im Rahmen eines Programms wegfallen, das die jährlichen Kosten um 5,5 Milliarden US-Dollar senken soll. Dazu hat der Streaming-Dienst Disney+ Abonnentenschwund in Millionenhöhe zu beklagen, aber der Verlust dieser Sparte fiel niedriger aus als befürchtet. Trotzdem will Disney an Inhalten sparen. Anleger ließen die Aktie nachbörslich etwas steigen: Disney will Milliarden sparen und streicht rund 7000 Jobs.

Die Zahl der Todesopfer und Verletzten steigt nach den schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei stündlich. Zahlreiche Türken kritisieren online suboptimale Reaktionen der Behörden; andere organisieren über Twitter Hilfe oder rufen, noch unter Schutt begraben, mittels Tweets um Hilfe. Plötzlich sperren die türkischen Internetprovider den Zugriff auf Twitter. Die türkische Regierung verweist auf technische Probleme und liest Twitters Management die Leviten nach dem Erdbeben: Türkische Twittersperre ist "technisches Problem".

Arbeitszeitmodelle wie Heimarbeit ("Homeoffice") und mobiles Arbeiten sind nach Auffassung der Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts (BAG) nicht passé, auch nicht nach dem sogenannten "Stechuhr-Urteil" aus dem Herbst. "Das Urteil schafft Vertrauensarbeitszeitmodelle nicht ab", sagte sie und reagierte damit auf Kritik seitens Unternehmerverbänden wie Bitkom an der Entscheidung zur Arbeitszeiterfassung. In Deutschland muss die geleistete Arbeitszeit unselbstständig Beschäftigter erfasst werden. Eine Pflicht zur Stechuhr bedeutet der Beschluss aber entgegen kritischer Darstellungen nicht: Stechuhr-Urteil verlangt gar keine Stechuhr.

Während in Deutschland der Wechsel von Autos mit Verbrennermotor auf Elektroantrieb an Fahrt gewinnt, sieht es auf dem größten Automarkt der Welt nur auf den ersten Blick vergleichbar aus. Im vergangenen Jahr fuhr in China und Deutschland etwa jeder fünfte Neuwagen rein batterieelektrisch. Aber im unteren Preissegment haben die Menschen im Reich der Mitte viel mehr Auswahl als hierzulande. Künftig werden immer mehr Autokonzerne aus China den Sprung nach Nordamerika und Europa wagen. Anlass genug, sich einen Überblick zu verschaffen. Welche Marken besonders gute Aussichten haben und was sie der Konkurrenz voraus haben, besprechen wir heute live ab 12 Uhr in einer neuen Folge der #heiseshow: Elektroautoland China – was kommt da auf uns zu?

