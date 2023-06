Donnerstag nächste Woche: heise Security Tour online

Nach zwei sehr gut besuchten – und vor allem gut bewerteten Tour-Auftritten in Köln und in Stuttgart folgt nun der erste Online-Termin der heise-Security-Konferenz "Wissen schützt!". In den Bewertungsbögen der ersten zwei Events meinten glatte 100 Prozent, dass sie das Event weiterempfehlen würden. Wer dieser Empfehlung noch dieses Jahr folgen möchte, sollte sich jetzt zum Online-Termin 29. Juni oder am 27. September anmelden.

Die für Security- und Datenschutzverantwortliche konzipierte Eintages-Veranstaltung beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Vertrauen und gibt Praxis-orientierte Antworten auf Fragen wie: Wem oder was kann man wann oder wie vertrauen? Zur Eröffnung liefert Jürgen Schmidt, Leiter von heise Security, ein exklusives Lagebild der IT-Security, bei dem er das Geschehen des letzten Jahres zusammenfasst und analysiert, um daraus Trends für die nähere Zukunft abzuleiten.

Heise-Justiziar Joerg Heidrich gibt einen Überblick zum IT-Recht unter anderem mit NIS2 und KI & Copyright. Weitere Vorträge diskutieren Themen wie "Zero Trust in der Praxis" und "Microsoft Exchange – natürlich online?". Zum Abschluss gibt Linus Neumann mit seinem Vortrag "KI: Wenn selbstlernende Maschinen sich gegenseitig hacken" einen Ausblick auf eine Zukunft, die bereits begonnen hat.

Zu 100 Prozent unabhängig

Wie bei allen "heise Security"-Veranstaltungen wurde das Programm von der Redaktion zusammengestellt und es gibt keine bezahlten Werbevorträge. Die Teilnahme an der Konferenz kostet 595 Euro. Für Mitglieder von heise Security Pro ist die Teilnahme an der Konferenz natürlich kostenlos (ihr findet die Gutscheincodes in den Veranstaltungshinweisen des Pro-Forums).

Noch ausstehende Termine:

29. Juni 2023, digital

27. September 2023, digital

Hier gibt es das komplette Programm und die Möglichkeit, sich anzumelden:

... und hier mehr zu heise Security Pro:

(ju)