"Doom" im Legostein: Mini-Raspi in zwei Kubikzentimetern

Dinge machen, weil man es kann: Wir staunten nicht schlecht, als wir die Videos von Youtuber und Maker Ancient James anschauten. Der außerst geschickte Hardcore-Bastler schaffte es tatsächlich, einen Raspi Pico in einen Lego-Klemmbaustein zu quetschen – sogar mit Display und zwei Knöpfen zur Bedienung. Damit lasst sich sogar der Ego-Shooter "Doom" spielen.

Ganz so einfach war das Vorhaben allerdings nicht zu realisieren, wie James in seinem Making-Of-Video darlegt: Zunächst musste er eine Platine in passendem Formfaktor entwerfen, die dann mit dem RP2040-B2-Controller und anderen Miniaturbauteilen bestückt wurde. Das winzige Display, das er verwendete, findet sich ansonsten in elektronisch "beschriftbaren" Tastenkappen. Zum Schutz des winzigen Computers wird er anschließend in Kunstharz vergossen, auch die dafür nötige Gießform mit Lego-Abmessungen hat Ancient James selbst konstruiert.

