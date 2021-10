Downgrade auf iOS 14 derzeit nicht mehr möglich

iOS 14 lässt sich aktuell nicht mehr frisch installieren: Apple hat in der Nacht auf Dienstag damit aufgehört, iOS 14.8 für sämtliche unterstützten iPhones und iPads zu signieren, das Einspielen dieser Betriebssystemversion ist damit nicht länger möglich. Das verhindert derzeit sowohl den Downgrade von iOS und iPadOS 15 zurück zu iOS 14 als auch ein neues Aufsetzen oder Wiederherstellen von iOS respektive iPadOS 14. Hier bleibt momentan nur, das Upgrade auf iOS / iPadOS 15 durchzuführen.

iOS 14 soll weiter gepflegt werden

In der Vergangenheit war ein solches Vorgehen bei Apple gängig: Rund zwei Wochen nach der Freigabe einer neuen Betriebssystemversion hörte der Hersteller gewöhnlich damit auf, ältere iOS-Versionen zu signieren, um so einen Downgrade auf eine unsicherere Version zu verhindern.

Im Fall von iOS 14 ist der Schritt allerdings ungewöhnlich, da Apple in Aussicht gestellt, die ältere Version weiterhin mit Sicherheits-Updates zu versorgen. Nutzer haben so erstmals die Option, auf iOS 14 zu verbleiben, statt zur Installation der neuen Version 15 gedrängt zu werden.

Sicherheits-Update in Vorbereitung?

Warum iOS 14.8 plötzlich nicht länger signiert wird, bleibt unklar. Möglicherweise hat Apple Probleme mit seinem dafür zuständigen Server, so wurde in der vergangenen Woche etwa auch iOS 15 vorübergehend auf neuen iPhones nicht länger signiert – ärgerlich für Nutzer, die genau in diesem Zeitraum eine Wiederherstellung durchführten. Der Fehler wurde immerhin nach wenigen Stunden behoben, iOS 14.8 (Build 18H17) ist – Stand früher Dienstagnachmittag – aber weiterhin nicht installierbar.

Vermutlich bereitet Apple für iOS 14 ein weiteres Sicherheits-Update vor, das demnächst zum Download bereitgestellt wird. Ein Sicherheitsforscher hat jüngst mehrere Zero-Day-Schwachstellen veröffentlicht, die neben iOS 15 auch iOS 14.8 betreffen. Damit würde dann zugleich wieder ein Downgrade von iOS 15 als auch eine Wiederherstellung von iOS und iPadOS 14 möglich.

(lbe)