Drahtlos laden in der Tasche

Auf den ersten Blick sieht die New Original Briefcase wie eine normale Laptop-Tasche aus. Sie besitzt allerdings eine drahtlose Powerbank, die sich in eine eigene Tasche einschieben lässt und Smartphones mit NFC-Ladefunktion kabellos lädt.

Ansonsten passt ein 13-Zoll-Rechner in die Tasche, die sich auch an einem Trolley-Koffer anbringen lässt. Die Tasche aus veganem Leder wird in drei Farben angeboten – Cognac, Espresso und Schwarz.

Alternativ gibt es auch noch eine Variante als Messenger-Bag – diese ist 30 Euro teurer. Für weitere 49 Euro gibt es eine Trackingfunktion, über die man eine verlorene Tasche weltweit wiederfinden können soll. Die Steuerung erfolgt per App, der Akku wird mit Solarenergie aufgeladen.

Produkt: New Original Briefcase

Hersteller: Travelteq

Preis: 450 Euro

(bsc)