Drei Fragen und Antworten: Warum die Wasserkühlung die beste Wahl für Server ist

In Limburg an der Lahn nimmt OVHcloud ein neues Rechenzentrum in Betrieb: Möglichst energieeffizient und ressourcenschonend soll es sein. Wir sprechen mit Falk Weinreich darüber, wie sich der Serverbetrieb nachhaltig und dennoch profitabel gestalten lässt.

OVHcloud im Interview Falk Weinreich, General Manager OVHcloud Central Europe

Ein grünes Rechenzentrum ist gut – aber wie andere Cloud-Provider betreibt OVHcloud bereits einige qualmende RZ. Wie wollen Sie diese nachhaltig machen?

„Qualmende“ Rechenzentren haben wir nie gehabt. Seit der Gründung von OVHcloud vor mehr als 20 Jahren verwendet das Unternehmen in seinen Rechenzentren eigene, patentierte Wasserkühlsysteme für Server- und Stromräume, die sehr viel energieschonender sind als die marktüblichen Luftkühlungssysteme. Bei diesem System sitzt der Wasserblock direkt auf der CPU (oder GPU), um Präzision, Kühleffizienz und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Dieses System hat OVHcloud im Laufe der Jahre immer weiter verfeinert. Weltweit erzielen unsere Rechenzentren dadurch eine durchschnittliche Power Usage Effectiveness (PUE) zwischen 1,10 und 1,3. Zum Vergleich: Der durchschnittliche PUE-Wert aller Rechenzentren in Deutschland beträgt 1,631.



Durch den Wegfall der Infrastruktur für die aktive Luftkühlung, einschließlich Serverlüftern, Kühlern, Luftkanälen und Filtern, ermöglicht dieser Ansatz erhebliche Energieeinsparungen. Durch die Wasser-zu-Chip-Kühlung werden beispielsweise keine Serverlüfter mehr benötigt, was zu einer erheblichen Senkung des Stromverbrauchs bei gleicher Arbeitslast führt. Allein diese Innovation hat zu Energieeinsparungen in der Größenordnung von 20 bis 30 Prozent im Vergleich zum Betrieb herkömmlicher OEM-Geräte geführt.

Zudem haben wir bei OVHcloud von Anfang an nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft gearbeitet. In unseren Fabriken in Croix (Frankreich) und Beauharnois (Kanada) stellen wir unsere Server Komponente für Komponente selbst her und optimieren ihre Lebensdauer, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Nach dem Ende ihrer regulären Lebensdauer werden 100 Prozent der IT-Komponenten sortiert, geprüft und in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt. Dadurch erhalten die Server einen zweiten und dritten Lebenszyklus, was zu einer durchschnittlichen Gesamtlebensdauer von sieben Jahren, bei einigen Servern von bis zu neun Jahren führt. Die vollständige Kontrolle ermöglicht es uns, die Leistung jeder Komponente während der Wartung zu bewerten. Für jede getestete Komponente gibt es drei mögliche Resultate:

die Komponente ist noch brauchbar und geht zurück in den Bestand,

die Komponente ist noch brauchbar, wird aber nicht mehr benötigt und wird an Händler weiterverkauft,

die Komponente ist defekt und wird von ökologisch zertifizierten Dienstleistern verwertet.

Der dadurch erreichte Anteil der wiederverwendeter Komponenten (Reused Components Ratio) liegt bei 34 Prozent.

Im neuen Rechenzentrum in Limburg kommen Regenwassertanks zur Kühlung zum Einsatz. Aber gerade dieser Hitzesommer hat zum Beispiel bei den AKWs in Frankreich gezeigt, wie riskant das mit dem Klimawandel werden kann. Wie wollen Sie mit solchen Situationen umgehen?

Wasser ist ein kostbarer und knapper Rohstoff, dessen sind wir uns bewusst. Gerade deshalb haben wir viel Arbeit in die Forschung und Entwicklung unseres Wasserkühlsystems investiert, mit Erfolg: Die sogenannte Water Usage Effectiveness (WUE) beträgt bei OVHcloud im Durchschnitt zwischen 0,17 und 0,20 L/kWh IT, der Branchendurchschnitt beträgt 1,82. Anders ausgedrückt, benötigt ein Server bei OVHcloud für zehn Stunden Betriebszeit ein Glas Wasser, in der Branche üblich ist eine große Flasche Wasser von 1,8 Litern. OVHcloud verwendet zudem ein geschlossenes Wasserkreislaufsystem, um die Verschwendung von Flüssigkeit so weit wie möglich zu begrenzen.

Die Cloud-Kosten werden steigen, insbesondere wegen der Strompreise. Und am Ende ist die Rechnung für viele Kunden bei der Cloud-Entscheidung ausschlaggebend – wie will OVH in Europa hier langfristig gegen die US-Riesen bestehen können?

Ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis gehört zu unseren wichtigsten Verpflichtungen und steht nach wie vor im Mittelpunkt unseres Wertversprechens an unsere Kunden. Diese profitieren bereits von Kosteneinsparungen, die wir ihnen dank Innovationen wie der erwähnten Wasserkühlung oder auch der vollständigen Reversibilität unserer Cloud-Services ermöglichen.

Dem aktuellen Inflationsdruck insbesondere durch steigende Strompreise müssen allerdings auch wir Rechnung tragen. Während wir dank des langfristig ausgerichteten Managements unserer Energiekosten bisher auf Preissteigerungen verzichten konnten, werden wir in den nächsten Monaten bei neuen und existierenden Services Preisanpassungen vornehmen müssen. Dies ändert jedoch nichts an unserem Ziel, unseren Kunden weiterhin innovative, dabei datensouveräne und reversible Cloud-Services mit einer stets transparenten Preisstruktur zu bieten.

Vielen Dank für Ihre Antworten, Herr Weinreich.

