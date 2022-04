Drei Fragen und Antworten: Worauf Freelancing-Einsteiger achten müssen

Keine Vorgesetzten, die die Arbeit kontrollieren und einem über die Schulter gucken – ein Traum von Vielen. Gerade in der IT-Landschaft ist das Freelancer-Sein eine echte Option. Tools, Ausstattung des Arbeitsplatzes und auch die Projekte wählt man nach eigenen Maßstäben. Gerade am Anfang gibt es allerdings einiges zu beachten. Thomas Maas von freelancermap hat dafür gute Tipps. Unsere drei Fragen für den Freelancer-Einstieg:

Drei Fragen und Antworten: Freelancer-Start Thomas Maas ist Geschäftsführer der offenen Projektplattform freelancermap und Herausgeber der repräsentativen Marktstudie Freelancer-Kompass, die jährlich relevante Entwicklungen des freien Projektgeschäfts der IT- und Engineering-Branche abbildet.

Erst einmal die Basics: Worauf sollten Menschen achten, die sich selbstständig machen wollen?

Zwei Säulen sind beim Start in die Selbstständigkeit essenziell. Die erste stellt der Businessplan dar. Hier müssen sich junge Freelancer über verschiedene Fragen klar werden: In welcher Branchen-Nische soll die Tätigkeit angeboten werden? Welcher Markt und welche Zielgruppe sollen bedient werden? Was macht die unmittelbare Konkurrenz und welche Alleinstellungsmerkmale hat das eigene Business?

Sobald der Businessplan steht, geht es an die zweite Säule: das Finanzielle. Besonders junge Menschen vernachlässigen die Relevanz der Rücklagen. Daher empfehlen Freelancer, sich zu Beginn der Selbstständigkeit einen Puffer von rund 15.000 Euro anzulegen. Zudem sollte beim Festlegen eines Stundensatzes auch berücksichtigt werden, welche lebensnotwendigen Ausgaben es zu decken gilt. Ein Stundensatz ist verhandelbar, doch unter Wert verkaufen sollte sich niemand.

Nach einer Ausbildung oder dem Studium hat man vielleicht schnell Lust, Leben und Beruf in die eigenen Hände zu nehmen. Wie viel Berufserfahrung sollte man dennoch vor einer Selbstständigkeit sammeln?

Im Schnitt sammeln Freelancer 13 Jahre lang berufliche Erfahrung, bevor sie sich selbstständig machen. Dafür sprechen verschiedene Faktoren: Je länger jemand in einer Branche tätig ist, desto mehr Praxis- aber auch Fachwissen eignet er sich an. Diese Komponente spielt auch eine wichtige Rolle beim Festsetzen des Stundensatzes. Zudem erweitert sich hierdurch jährlich das berufliche Netzwerk an Kontakten, das für den Schritt in die Selbstständigkeit einen Vorteil bringen kann.

Die rechtzeitige Akquise von Jobs und Projekten ist unabdingbar, um nicht von den eigenen Rücklagen leben zu müssen. Bei manchen Projekten hat man allerdings ein flaues Gefühl im Bauch. Sollte man unlukrative Angebote ablehnen?

Generell ist davon abzuraten, Angebote anzunehmen, die final keinen oder nur minimalen Gewinn für Freelancer bringen. Erfahrene Freiberufliche, die bereits seit Jahren tätig sind, werden derartige Optionen womöglich nicht einmal in Erwägung ziehen. Für diejenigen, die gerade noch am Anfang ihrer Freelancer-Karriere stehen, kann es trotz des geringen Outcomes von Nutzen sein, durch solche Projekte erste Referenzen zu sammeln.

Die Ergebnisse des Freelancer-Kompass 2021 zeigen: 57 Prozent der Befragten gaben an, zu Beginn ihrer Selbstständigkeit einen zu niedrigen Stundensatz verlangt zu haben. Ganze 27 Prozent nahmen allerdings auch ungeeignete Aufträge an. Um sich nicht unter Wert zu verkaufen, sollten Freelancer ständig an den eigenen Prinzipien festhalten – was nicht bedeutet, dass es keinen Verhandlungsspielraum bei Stundensätzen geben kann.

Herr Maas, vielen Dank für ihre Antworten.

In der Serie „Drei Fragen und Antworten“ will die iX die heutigen Herausforderungen der IT auf den Punkt bringen – egal ob es sich um den Blick des Anwenders vorm PC, die Sicht des Managers oder den Alltag eines Administrators handelt. Haben Sie Anregungen aus Ihrer tagtäglichen Praxis oder der Ihrer Nutzer? Wessen Tipps zu welchem Thema würden Sie gerne kurz und knackig lesen? Dann schreiben Sie uns gerne oder hinterlassen Sie einen Kommentar im Forum.

(pst)