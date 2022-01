Drei Millionen US-Dollar: Frau findet echte Gewinnbenachrichtigung im Spamordner

Wie reich wären wir alle schon, ginge es nur nach den unzähligen Gewinnbenachrichtigungen in den Spamordnern unserer E-Mail-Postfächer. Eine Frau in den USA hat nun aber genau da die Nachricht gefunden, dass sie tatsächlich – also wirklich – drei Millionen US-Dollar gewonnen hat – ehrlich.

Das hat die Michigan Lottery jetzt öffentlich gemacht, die den Millionengewinn ausgespielt hat. Die 55-Jährige hat demnach auf Facebook eine Werbung für die Lotterie mit dem wachsenden Jackpot gesehen, sich einen Account angelegt und ein Los gekauft. Einige Tage später haben sie in ihren Spamordner die Gewinnbenachrichtigung entdeckt. Anders als all die derartigen E-Mails stellte die sich dann als echt heraus, die drei Millionen US-Dollar Preisgeld hat sie inzwischen erhalten.

WTF Das Internet ist voll von heißen IT-News und abgestandenem Pr0n. Dazwischen finden sich auch immer wieder Perlen, die zu schade sind für /dev/null. Mehr WTF-Meldungen

"Ich konnte nicht glauben, was ich da lese"

Mit den Gewinnzahlen 02, 05, 30, 46, 61 hat die Frau aus der Nähe von Detroit der Mitteilung zufolge bei der Ziehung am 31. Dezember eine Million US-Dollar gewonnen, die dann noch einmal verdreifacht worden seien. Mitbekommen hatte sie das aber nicht, denn "einige Tage später suchte ich eine Mail von jemandem, die nicht angekommen war und deshalb habe ich den Spamordner angesehen", erzählt sie nun. Ihre Ergänzung, "ich konnte nicht glauben, was ich da lese", klingt wie aus einer falschen Gewinnbenachrichtung, wie sie alle Spamordner verstopfen. Die Michigan Lottery will die Frau zu den bekannten Absendern hinzufügen, mit dem gewonnen Geld früher in Rente gehen.

Michigan Lottery nutzt die Gelegenheit jetzt, um dafür zu werben, dass man Lose für die Lotterie nicht nur bei über 10.000 Verkaufsstellen in den USA kaufen kann, sondern eben auch online – mit Benachrichtigung per E-Mail. Nachdem es die Geschichte von der echten Gewinnbenachtigung im Spamordner inzwischen unter anderem zur Washington Post geschafft hat, dürfte es jetzt bald viele betrügerische E-Mails geben, die ähnliche Gewinne der Lotterie Michigan versprechen. Sobald es wieder einmal eine Spam-Mail gibt, deren Gewinnversprechen echt ist, wird heise online selbstverständlich berichten. Weil die Wahrscheinlichkeit dafür so gering ist, dürfte es bis dahin noch eine ganze Weile dauern.

Lesen Sie auch Geschäftsmodell Botnetz: mehr als 20 Millionen Dollar Einnahmen pro Monat mittels Botnetz

(mho)