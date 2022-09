Drei Tickets für Speicherkonferenz storage2day zu gewinnen

Die storage2day, die Konferenz zu Speichernetzen und Datenmanagement von iX und dpunkt.verlag, findet nach zwei Jahren im Online-Modus wieder in Präsenz statt, und zwar am 13. und 14. Oktober in München. Auf die Teilnehmer warten ein Konferenzprogramm mit 33 Vorträgen in drei Tracks, zwei Keynotes, ein abendliches Get-Together und viele Gelegenheiten zum fachlichen Austausch und zum Netzwerken.

Die Konferenz richtet sich mit ihrem technischen, praxisorientierten Fokus an Systemadministratoren, IT-Leiter und alle Fachleute, die sich mit Storage und Backup befassen. Auch wer sich in neue Bereiche einarbeitet, hat hier Gelegenheit, sich mit grundlegenden Konzepten und Techniken vertraut zu machen, sei es durch Praxisberichte über den Einsatz von Software-defined Storage, eine Hands-on-Session zu Distributed Asynchronous Object Storage (DAOS) oder Konzepte und Praktiken zur Performance-Messung. Einen Schwerpunkt bilden diesmal Themen rund um Ransomware und Cyber Resilience im Storage-Umfeld sowie die Tücken der Wiederherstellung im Fall der Fälle.

Jetzt Tickets gewinnen

Für die Teilnahme an der storage2day verlosen wir drei Tickets. Darüber hinaus sind zwei Bücher "Speichernetze – Grundlagen, Architekturen, Datenmanagement" aus dem dpunkt.verlag zu gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, beantworten Sie bitte bis Montag, 12. September, eine Frage zum Konferenzprogramm, bei der es übrigens um einen Kopffüßer geht, der in der Storage-Welt und auch im Konferenzprogramm eine gewisse Rolle spielt. Die Gewinner werden bis spätestens 16. September benachrichtigt. (ulw)