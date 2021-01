Dritte Fernsehprogramme mit höchstem Marktanteil seit 16 Jahren

Die ARD hat Grund zur Freude: Mit bundesweit 13,7 Prozent erzielten ihre Dritten Fernsehprogramme 2020 gemeinsam den höchsten Marktanteil und damit den größten Zuschauererfolg seit 16 Jahren. Umgerechnet auf absolute Zahlen, schalteten am Tag durchschnittlich 24,8 Millionen Menschen eines der Dritten Programme der ARD ein. Dies gab die ARD jetzt in einer Pressemitteilung bekannt.

Regionale Programme

Für den ARD-Vorsitzender Tom Buhrow ist der Grund klar: "Fernsehen auf Augenhöhe, nah an den Menschen und ihrem Alltag, verlässlich in der Information. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie haben die Menschen in Deutschland den Dritten ihr Vertrauen geschenkt." Die Zahlen würden laut Buhrow aber auch zeigen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer schätzen, wie die ARD ihre regionalen Programme weiterentwickelt und modernisiert habe.

Zu den Dritten Programmen gehören das BR-Fernsehen, hr-Fernsehen, NDR-Fernsehen, MDR-Fernsehen, Radio Bremen Fernsehen, rbb-Fernsehen, SR-Fernsehen, SWR-Fernsehen und WDR-Fernsehen.

Gegenüber dem Jahr 2019 erhöhte sich die durchschnittliche Reichweite am Tag um insgesamt 1,6 Millionen Menschen, bei den 14- bis 49-Jährigen um 190.000. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr, in der die Dritten Programme vor allem Nachrichten-Formate und regionale Information anbieten, erreichten sie 2020 mit 19,2 Prozent Marktanteil den höchsten Wert in ihrer Geschichte.

Mehr Zuschauer hatte auch die Primetime von 20 bis 23 Uhr. Die Reichweite der Dritten erhöhte sich gegenüber 2019 in dieser Zeitschiene von 14,7 auf 15,9 Millionen. Die Zahlen ermittelte die AGF Videoforschung.

(nij)