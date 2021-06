Dritter Product Owner Day geplant: Referenten können sich ab sofort bewerben

Wer beim dritten Product Owner Day (POD) einen Vortrag halten möchte, kann sich ab sofort dafür bewerben: Bis zum 19. Juli 2021 ist der Call for Proposals (CfP) geöffnet. Die dritte Ausgabe der von heise Developer und dpunkt.verlag ausgerichteten Online-Konferenz rund um agiles Produktmanagement findet am 11. November statt und knüpft an die beiden erfolgreichen ersten Product Owner Days an.

Relevant für den Arbeitsalltag der Product Owner

Gesucht sind Vorträge, die Product Ownern den Alltag erleichtern sowie Workshops, die mit Praxisbezug Wissen greifbar machen. Zielgruppe sind Menschen, die über agiles Grundwissen verfügen und bereits Erfahrung in der Rolle als Product Owner oder Produktmanager mitbringen. Das Publikum freut sich besonders über Beiträge aus dem folgenden Themenspektrum:

Die Rolle der Product Owner

Zusammenarbeit von Scrum Master und Product Owner

Agil und Wasserfall im Projekt

Agil trotz Hierarchien

Produktmanagement organisieren

KPIs, Metriken & Co.

Verwurzelt in Scrum: kontinuierliches Inspizieren und Adaptieren

Die im Kanban und Scrum verwurzelte Rolle des Product Owners (PO) steht am 11. November erneut im Zentrum: POs und Produktmanager stellen sicher, dass die Produkteigenschaften zu den Kundenwünschen passen, und dass die entwickelten Produkte die Menschen begeistern. Ein eingespielter Prozess aus kontinuierlichem Inspizieren und Adaptieren stellt sicher, dass die Teams die Etappenziele umsetzen und am Ende ein stimmiges Produkt mit den gewünschten Eigenschaften steht.

Wer Ideen hat für einen 45-minütigen Beitrag oder sechs- bis siebenstündigen Workshop, kann sich ab sofort mit einem kurzen Abstract bei den Veranstaltern bewerben. Wer mag, kann bereits Slides, Artikel oder weiterführende Links einreichen, um sein Anliegen zu illustrieren. Das fertige Konferenzprogramm soll Mitte August auf der Veranstaltungswebsite live gehen, die Veranstalter freuen sich auf kreative Einreichungen.

Aufzeichnung des zweiten Product Owner Day bei Vimeo

Wer sich zunächst einen Eindruck verschaffen möchte oder die bisherigen Ausgaben verpasst hat, und den Konferenzbesuch nachholen möchte, kann ab sofort die Videos des zweiten Product Owner Days auf Vimeo ansehen. Dort finden Neugierige die sieben Vorträge und eine Aufzeichnung des Kamingesprächs vom 29. April 2021. Das Programm setzte sich damals unter anderem aus folgenden Themen zusammen:

Wann werden wir fertig? Lean Forecasting als Alternative zu Schätzungen

Agile Produkt-Roadmaps

Zusammenhänge von Roadmap, Produktvision und Backlog

Das Big Picture im Team

Wardley Maps und Minimum Loveable Product

User Research: Wieso eigentlich den Kunden fragen?

Die Vorträge sind einzeln zu je 9,95 Euro oder im Paket erhältlich. Bei Vimeo ist auch ein kostenloser Trailer verfügbar.

