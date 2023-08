Drohnenlieferdienst: Wing arbeitet mit Walmart zusammen

Der zur Google-Mutter Alphabet gehörende Drohnenhersteller Wing wird in den kommenden Wochen einen Drohnen-Lieferdienst für Walmart im Bereich Dallas-Fort Worth im US-Bundesstaat Dallas einrichten. Das gab Wing am Donnerstag bekannt. Von zwei Walmart Supercentern aus sollen die Drohnen von Wing das nähere Umfeld beliefern können. Die Lieferungen sollen in weniger als 30 Minuten beim Kunden landen.

Das Einzugsgebiet für die Warenlieferungen mit Drohnen wollen Wing und Walmart schrittweise ausbauen. Kundinnen und Kunden des Einzelhändlers können ihre Bestellungen per App online aufgeben. Die Lieferoption per Drohne werde nur denen angezeigt, die in dem jeweiligen Liefergebiet wohnen.

Das Video zeigt, wie eine Wing-Drohne Waren für Walmart ausliefert. (Quelle: Walmart)

Beliefern lassen können sich Haushalte in einem Umkreis von 6 Meilen – also knapp 10 Kilometern – der beiden Walmart-Filialen. Die Bestellungen werden innerhalb der Öffnungszeiten zwischen 10:30 Uhr und 18:30 Uhr an sechs Tagen pro Woche ausgeliefert. Ziel sei es laut Wing, die Waren innerhalb von 30 Minuten nach der Bestellung auszuliefern. Dabei soll prinzipiell alles aus dem Produktsortiment von Walmart verfügbar sein, was die Drohne tragen kann, also unter 1,2 Kilogramm wiegt. Das schließt auch komplette Mittagessen sowie Snacks und Medikamente mit ein.

Autonome Lieferungen

Die Drohnen arbeiten weitgehend autonom. Überwacht wird der Flug aus der Ferne über Kontrollzentren von Piloten, die im Notfall eingreifen können. Die Wing-Drohnen liefern die Waren mit einer Spitzengeschwindigkeit von 65 mph – etwa 100 km/h – aus. Die Lieferungen werden am Bestimmungsort mit einem Seil heruntergelassen, sodass eine "sanfte" Auslieferung auch empfindlicher Produkte möglich ist.

Wing hat in den USA mittlerweile mehr als 330.000 Auslieferungen mittels Drohne vorgenommen. Das Unternehmen hatte dazu bereits 2019 als erster Drohnen-Lieferdienst-Betreiber in den USA eine Genehmigung für den Lufttransport erhalten und seitdem unter anderem in den USA und Australien getestet. Wing steht damit in Konkurrenz zu anderen Drohnen-Lieferdiensten wie Amazon Prime Air und Zipline, die ebenfalls Transportberechtigungen besitzen, Amazon seit 2020, Zipline erst seit 2022.

Während Amazons Drohnen-Lieferservice nicht so recht zündet, ist Zipline schon weiter: Das Unternehmen hat mehr als 600.000 Auslieferungen mittels Drohne geschafft, davon aber die meisten in Australien und Afrika.

(olb)