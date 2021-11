Dropbox jetzt übersichtlicher: Dateien automatisch organisieren

Mit mehreren Automatisierungsfunktionen will Dropbox dem Dateichaos Einhalt gebieten. Immerhin hält der Cloud-Storage-Anbieter nach eigenen Angaben mittlerweile 550 Milliarden Dokumente, Videos und Audioaufnahmen bereit – für viele Nutzer sei es demnach zunehmend schwierig, den Überblick zu behalten.

Ordner sortieren Dateien automatisch

Auf Wunsch lassen sich mit der Software ab sofort automatisierende Ordner einrichten. Fügt ein Anwender ihnen eine Datei hinzu, wenden sie selbsttätig ein Namensschema an, sortieren sie, wandeln sie in ein anderes Format um und vergeben Tags. All diese Regeln können Nutzer in einem zentralen Dashboard einrichten und verwalten.

Namensschemata kann man ebenfalls für einzelne Kategorien einführen, damit sie zum Beispiel ausschließlich Fotos in bestimmten Ordnern greifen. Des Weiteren lassen sich Dateien in einem Ordner automatisch in Unterordner sortieren. Dies kann auf Basis des Bearbeitungsdatums, Tags oder dem Aktivitätsgrad rund um die Datei geschehen. Vor dem Verschieben kann der Anwender die Änderungen verifizieren.

Fotos zentral erfassen

All diese Automatisierungsfunktionen stehen ab sofort Unternehmensnutzern zur Verfügung. Endanwender sollen sie jedoch laut Ankündigung ebenfalls bald erhalten. Ausschließlich die Tags können unmittelbar alle Benutzer einsetzen. Ferner erhalten alle Lizenzen eine zentrale Suchfunktion für hochgeladene Fotos, die alle Aufnahmen unabhängig von ihrem Speicherort erfassen soll.

Außerdem führt Dropbox eine neue App für HelloSign ein. Hierbei handelt es sich um einen Dienst für elektronische Signaturen. Zum Start ist die kostenfreie Anwendung ausschließlich für iOS verfügbar, eine Android-Version soll folgen.

(fo)