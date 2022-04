DuckDuckGo schmeißt Piraterie-Sites aus dem Index

Während Google schon seit langem Piraterie-nahe Suchergebnisse künstlich nach unten rankt, galt DuckDuckGo als deutlich "realistischer", was die Wünsche der Suchenden anging. Das ist nicht mehr so, wie der Filesharing-Newsseite TorrentFreak nun aufgefallen ist: DuckDuckGo hat etliche Piraterie-nahe Websites restlos aus dem Index genommen, unter anderem populäre Seiten wie The Pirate Bay, 1337x und Fmovies. Das sind radikalere Schritte, als Google bislang unternommen hat: Bei Google sind die Seiten zwar heruntergerankt, aber nach wie vor im Index zu finden. Bei DuckDuckGo fehlen sie komplett.

Bing-Säuberung als Quelle?

Unklar ist bislang, ob die Löschung von DuckDuckGo initiiert wurde oder vielmehr mit Microsofts Suchmaschine Bing zu tun hat – denn dort fehlen die Piraterie-Websites ebenfalls komplett. Bing ist die wichtigste der über 400 Datenquellen, die DuckDuckGo laut eigenen Angaben für die Suche nutzt. 2018 hatte DuckDuckGo bereits 2000 Such-Shortcuts ("Bangs") von Piraterie-nahen Websites entfernt. Die Seiten blieben jedoch im Index. "Produkte, die aktiv die Interaktion mit illegalen Inhalten erleichtern, können uns und unsere Mitarbeiter vor erhebliche rechtliche Probleme stellen und den gesamten Dienst gefährden", zitierte TorrentFreak damals einen DuckDuckGo-Mitarbeiter.

Keine Spur mehr von Pirate Bay: DuckDuckGo hat etliche Piraterie-nahe Websites aus dem Index genommen.

Kurios bei der aktuellen Lösch-Aktion: Auch die Website des populären Open-Source-Streamrippers Youtube-DL fehlt nun im DuckDuckGo-Index – und das, obwohl man auf der Seite keine Copyright-verletzenden Inhalte findet. GitHub hatte Youtube-DL zeitweise aus seinem Verzeichnis genommen, den Eintrag dann aber wiederhergestellt.

Eine Anfrage von heise online an DuckDuckGo zur aktuellen Situation wurde bislang nicht beantwortet. Sollten wir eine Antwort erhalten, aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend.

(jkj)