Duisburger Drohnenshot und Lichtspiele am Himmel: Die Bilder der Woche (KW50)

Landschaftsfotografen haben immer ein Auge darauf, was sich über ihnen abspielt. Denn der Himmel ist entscheidend für ihr Motiv. Die Fotografen der Bilder der Woche haben unterschiedliche Methoden angewendet, um ihr Ziel zu erreichen. Hier drei Wege mit denen beeidruckende Motive gelingen können:

1. Einsatz einer Fotodrohne: Spannend wie Radonart dadurch eine ungewöhnliche Perspektive für sein Bild Tiger and Turtle gewonnen hat. Die begehbare Achterbahn-Skulptur (zur Zeit geschlossen wegen der COVID-19-Pandemie) steht in im Angerpark in Duisburg-Angerhausen. Sie ist eins der am meisten fotografierten Motive im Ruhrgebiet. Die meisten Fotos zeigen sie eher isoliert von ihrer Umgebung. Bei dem Bild von Radonart sehen Sie das beliebte Kunstwerk eingebettet in die Duisburger Industriekulisse. Tipp: Wer sich für Drohnenfotografie interessiert, findet bei dem Schweizer Stefan Forster interessante Landschaftsaufnahmen (Portfolio in c't Fotografie 06/2020).

2. Nächtliche Himmelsbeobachtung: Christoph Protz schoss sein Bild kurz nach zwei Uhr morgens auf dem Etzel, einem kleinen Berg am Zürichsee, etwa 30 Kilometer von Zürich entfernt. Eigentlich war der Plan, den Kometen Neowise abzulichten. "Die Nacht war wegen der aufkommenden Wolken für Neowise-Fotos nicht ganz so ideal und ich hatte mich nach weiteren Motiven umgesehen. Ich wollte schon länger Milchstrassenfotos in der Nähe von Zürich machen, trotz dem vielen Licht der Großstadt." Was dann auch gelang, er setzte dabei auf die Leica M10 Monochrom. Die Kamera bietet 40 Megapixel und nimmt Fotos ausschließlich in schwarz-weiß auf.

Bei seinem Foto der Nordlichter setzte Johann Heinrich auf Farbe, kein Wunder bei dem Motiv: "Ich reiste mit meiner Frau auf der Suche nach den Nordlichtern auf die sehr kleine Insel Sommarøy. Wir wurden nicht enttäuscht. Es gab fast auf 360 Grad die Nordlichter in allen Farben und Formen. Das Fotografieren war eine Herausforderung bei diesen Minus-Temperaturen und den sich ständig bewegenden Nordlichtern."

3. Langzeitbelichtung: Wenn in dem Moment Wolken vorhanden sind und sich bewegen, bekommen sie damit einen weichen Wischeffekt am Himmel. Holger Glaab hat das in seinem Küstenfoto Rocks (v.2.0) schön umgesetzt. Neben einem Stativ setzte er einen ND-Filter ein. Die dadurch erzielte Abdunklung des Motivs macht eine Langezeitbelichtung an einem hellen Tag möglich.

Unsere Bilder der Woche sehen Sie hier noch einmal im Überblick:

Bild 1 von 7 Bilder der Woche (KW50) (7 Bilder) Rocks (v.2.0) Atmosphärische Küstenaufnahme aus Spanien. Holger Glaab aka totalstranger schrieb uns dazu: "Mein Foto enstand während einer Reise ins spanische Baskenland, wo mir an einem Strand, etwa 30 Kilometer von Bilbao entfernt, diese wunderbare Felsen, die ins Meer ragen, aufgefallen sind." Stativ und ND-Filter hatte Holger Glaab dabei, einer gelungenen Langzeitbelichtung stand dann nichts mehr im Wege.

