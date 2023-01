"Dungeons & Dragons": Paramount+ gibt Serie in Auftrag

"Dungeons & Dragons" kommt als Live-Action-Serie zum Streaming-Dienst Paramount+. Einem Bericht des Branchenmagazins Deadline zufolge plant das US-Unternehmen vorerst mit acht Folgen, die zusammen mit der Hasbro-Tochter Entertainment One produziert werden sollen.

Für die Pilotfolge soll Rawson Marshall Thurber verantwortlich sein, berichtet Deadline. Bekannt ist Thurber unter anderem für den Netflix-Actionfilm "Red Notice". Hasbro und Paramount arbeiten bereits an der geplanten "DnD"-Filmadaption "Honor Among Thieves" zusammen. Der Film, der unter anderem mit Chris Pine, Michelle Rodriguez und Hugh Grant besetzt ist, soll im März in die Kinos kommen. Er spielt in der Kampagnenwelt "Vergessene Reiche" des beliebten Tabletop-Universums.

Mit der Live-Action-Serie könnte Paramount+ eine eigene Fantasy-Reihe ins Rennen gegen die Konkurrenz schicken: Amazon produziert mit "Ringe der Macht" eine "Herr der Ringe"-Serie, während HBO Max die "Game of Thrones"-Reihe "House of the Dragon" ausstrahlt, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist.

Paramount umgarnt die Nerds

Zusätzlich könnte Paramount seinen Stand bei Nerds und Videospiel-Fans verbessern. Zum Angebot des Streaming-Dienstes Paramount+ gehört bereits "Star Trek: Strange New Worlds", die Videospiel-Adaption "Halo" ist ebenfalls Teil des Portfolios. "Dungeons and Dragons" ist zwar vorrangig ein Tabletop-Rollenspiel, hat aber längst auf dem Videospiel-Markt Präsenz. Mit "Baldur's Gate 3" entsteht derzeit eine weitere Videospielumsetzung mit großem Budget bei den belgischen Larian Studios.

In den vergangenen Jahren haben Streaming-Dienst verstärkt Videospiel-Lizenzen als lukrative Serieninspiration entdeckt. Hochwertige Produktionen wie "Cyberpunk Edgerunners" und die "League of Legends"-Serie Arcane feierten auf Netflix Erfolge und belebten gleichzeitig ihre zugehörigen Spiele. Paramount+ ist seit Dezember in Deutschland verfügbar und kann separat gebucht oder über ein Sky-Abo geschaut werden.

(dahe)