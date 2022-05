Durch die Hintertür: Fortnite wieder auf iPhone und iPad spielbar

Seit bald zwei Jahren ist das Onlinespiel Fortnite aus dem App Store von Apple ausgeschlossen. Ab sofort können Spieler den Koop-Survival-Shooter von Epic mit einem Kniff wieder auf iPhones und iPads spielen. Wegbereiter ist hierbei Microsoft mit seinem Gaming-Streamingdienst Xbox Cloud Gaming.

Erster Free-2-Play-Titel im Dienst

Ausgerechnet das Spiel, das Gegenstand einer gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen Apple und Epic ist, wurde als erster Free-2-Play-Titel in das im Jahr 2020 gestartete Microsoft-Angebot aufgenommen. Weitere Titel sollen in den kommenden Monaten folgen, kündigte Catherine Gluckstein von Microsoft in einem Blogpost an. Doch in Anbetracht des großen Medienechos auf die Bekanntmachung ist Microsoft offenbar ein PR-Coup gelungen. Microsoft selbst nennt keine Beweggründe zu der Entscheidung. Aktuell hat der Dienst 10 Millionen Nutzer in 26 Ländern, wie Microsoft mitteilt.

So kann Fortnite wieder gespielt werden

Um Fortnite auf iPhone und iPad zu spielen, benötigen Nutzer lediglich einen Account bei Microsoft und eine Onlineverbindung. Der Dienst funktioniert browserbasiert und ist auch für Android-Nutzer auf Smartphones und Tablets sowieso natürlich auf Windows-PCs nutzbar.

Apple warf das Spiel Fortnite aus dem App Store, nachdem Epic Games heimlich eine eigene Bezahlschnittstelle eingebaut hatte. In dem anschließenden Rechtsstreit ging es um die Frage, ob Apple ein Monopol hat, da es bei In-App-Käufen keine anderen Anbieter zulässt und die Höhe der Abgabe selbst festlegt. Im ersten Urteil wurde dies verneint. Epic ist dagegen in Berufung gegangen. Zuletzt hatte Epic Games prominente Fürsprecher um sich geschart.

(mki)