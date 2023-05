Passkeys sind die Zukunft: Google will sich von Passwörtern verabschieden

Statt Passwörter künftig Passkeys: Google baut die sichere Anmeldung um. Konkret sollen sich Nutzer nicht mehr per Kennwort und eventuell einem zweiten Faktor authentifizieren, sondern mit einem Hardware-Schlüssel, Fingerabdruck, Gesichts-Scan oder einer PIN Zugang zu ihrem Konto erhalten.

Einfacher zu nutzen, sicherer im Alltag

Diese Methoden sind nicht nur vor Angreifern sicherer, die persönlichen Anmeldeinformationen des Anwenders verbleiben in jedem Fall auf dem lokalen Gerät – biometrische Daten bleiben also geschützt. So müssen Nutzer auch keine herkömmlichen Phishing-Versuche fürchten, da Dritte einen Passkey schließlich nie ohne physischen Zugriff auf das lokale Gerät erhalten können.

Gleichzeitig sollen Passkeys deutlich bequemer im Alltag sein: Unterschiedliche und komplizierte Passwörter muss man sich nicht mehr merken, der potenziell nervige Griff zum zweiten Faktor fällt weg. Ferner synchronisieren zum Beispiel iPhones die Passkeys mit anderen eigenen Apple-Systemen über das iCloud-Konto.

Prinzipiell können alle eigenen Geräte einen jeweils eigenen Passkey verwenden – meldet man sich jedoch an einem öffentlichen System an, muss man dafür nicht einen Passkey erzeugen oder ihn übertragen. Stattdessen kann man sich über ein in der Nähe befindliches Smartphone zur einmaligen Anmeldung authentifizieren.

Noch kein Ende der Passwörter

Schließlich lassen sich Passkeys über die Google-Einstellungen zurückziehen, falls etwa ein Gerät gestohlen wurde. Zum Start können alle Endanwender auf Passkeys umsteigen, eine Option für Workspace-Konten soll bald folgen. Googles Browser Chrome unterstützt Passkeys bereits seit Ende 2022 beziehungsweise Version 108 und bekennt sich seit Mitte 2022 zum FIDO-Konzept.

Wer sich weiterhin mit Passwörtern anmelden will, kann das tun – Google geht in der Ankündigung ferner davon aus, dass es noch dauern wird, bis sich Passkeys durchsetzen. In Anspielung an den morgigen Welt-Passwort-Tag meint Google dennoch, dass viele Nutzer in einem Jahr gar kein Kennwort mehr bräuchten.

(fo)