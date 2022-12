Durchstarter-Preis 2022: Start-ups aus Niedersachsen ausgezeichnet

Am Mittwoch, 07.12.2022, ist der diesjährige Durchstarter-Preis in Braunschweig an die besten Start-ups aus Niedersachsen vergeben worden. Insgesamt 13 Auszeichnungen gingen an junge Unternehmen in den vier Kategorien „Newcomer/Scale-up“, „Science Spin-off“, „Life Science“ und „Social Innovation“.

Kategorie Newcomer/Scale-up

Die Sieger-Teams in der Kategorie Newcomer/Scale-up prämierte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Mit 31 Geschäftsideen ist Newcomer/Scale-up in diesem Jahr die Kategorie mit den meisten Bewerbung.

Der erste Platz ging an die Papair GmbH. PapairWrap, das Produkt des Hannoveraner Start-ups, ist einer Mitteilung der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (N-Bank) zufolge eine nachhaltige Alternative zu herkömmlicher Luftpolsterfolie und soll nicht nur Produkte, sondern auch die Umwelt schützen. Dabei soll PapairWrap dem Bericht nach besonders kosteneffizient sein.

Platz zwei in dieser Kategorie ging an die doinstruct Software GmbH. Das Osnabrücker Startup erstellt Online-Schulungsmaterial wie Videos für Unternehmen und hat dafür eine Web-App aufgebaut, die mehrsprachig und barrierefrei ist und auch von Analphabeten oder von Mitarbeitenden mit Farbenblindheit ohne Probleme genutzt werden kann.

Die Drittplatzierten in der Kategorie Newcomer/Scale-up sind AeroSys. Das HighTech-Start-up mit Sitz in Osnabrück möchte mit ihrem preisgekrönten Ansatz „Goose“ zusätzliche Sicherheit in die Cockpits der Luftfahrt bringen.

Kategorie Science Spin-off

Auf Platz 1 der Kategorie landete die Hypnetic GmbH. Das Technologie-Start-up aus Hannover entwickelt eine neue Energiespeichertechnologie basierend auf hochkomprimierter Luft und nachhaltigen Materialien. DerHypnetic-Energiespeicher ist der N-Bank-Meldung zufolge eine modular skalierbare, kosten- und energieeffiziente Containerlösung für Unternehmen mit eigener Photovoltaik-Anlage und Windparkbetreiber.

Die Sentics GmbH sicherte sich Platz 2 in der Kategorie Science Spin-off. Das Wolfsburger Tech-Start-up möchte das Unfallrisiko im Kontext innerbetrieblicher Transporte und Logistik reduzieren. Ein Start-up, das mit Millimeterwellen-Sensoren Agrarmaschinen wie Mähdrescher smart macht und so Tiere vor dem Erntetod rettet, belegt den dritten Platz. Die Sensor-Plattform der Trilitec GmbH aus Osterholz-Scharmbeck kann Tiere und Hindernisse im Feld sowie Materialeigenschaften, Defekte und Fremdkörper erkennen und soll damit neue Möglichkeiten in der Prozessüberwachung und Qualitätskontrolle eröffnen.

Kategorie Life Science

Die Vision, Organtransplantationen zu revolutionieren, sicherte der Allogenetics GmbH der Mitteilung der N-Bank nach den ersten Platz in der Kategorie „Life Science“. Das Hannoveraner Start-up hat eine Art „Tarnkappe“ für Organe erfunden, die eine immunologische Unsichtbarkeit des Spenderorgans erzeugt und damit verhindert, dass das Organ nach der Transplantation durch das Immunsystem des Empfängers als fremd erkannt und abgestoßen wird. Bisher kann dies nur durch aufwändige und dauerhafte Medikamentengaben vermieden werden.

Den zweiten Platz in dieser Kategorie sicherten sich gleich zwei Start-ups: die Amberskin GbR und die Elpis Simulation GmbH. Die Braunschweiger Amberskin GbR will eine nachhaltige und gesunde Alternative zu konventionellem Leder und PVC-Kunstleder bieten. Das Team von Elpis verbessert mit einer eigens entwickelten Software die Risikobewertung für das Auftreten eines Schlaganfalls.

Den dritten Platz belegte die Sormas-Stiftung aus Braunschweig. Ihr Produkt, das Surveillance-Outbreak Response Management & Analysis System (SORMAS), ist eine Open-Source-Software für die Früherkennung von Infektionen und das Management in der Epidemiebekämpfung.

Kategorie Social Innovation

Platz 1 ging der Mitteilung nach an die eco:fibr GmbH. Turning Waste into Purpose, ist das Motto des Start-ups aus Hannover. eco:fibr hat einen nachhaltigen Prozess entwickelt, Zellstoff aus den pflanzlichen Abfällen des Ananasanbaus herzustellen.

Auf Platz 2 landete die Bioweg UG. Das Biotech Start-up aus Quakenbrück hat eine biobasierte und biologisch abbaubare Alternative zu synthetischen Bindemittel und Mikroperlen entwickelt. Die aidminutes GmbH belegte Platz 3. Das Start-up aus Buchholz (Nordheide) möchte mit einem medizinischen Kommunikationstool allen Menschen einen sprachlichen Zugang zum Gesundheitssystem ermöglichen.

Lies zum Durchstarter-Preis: Potenzial in Niedersachsen fördern

„Ich freue mich, in der niedersächsischen Start-up-Szene so viel Mut und Innovationskraft zu sehen. Diese jungen Unternehmen legen eine einmalige Dynamik an den Tag und sind damit echte Vorbilder. Ziel unserer Anstrengungen ist es, dieses Potenzial in Niedersachsen weiter zu fördern und einen guten Nährboden für Start-ups zu schaffen“, erklärte Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies. Per Voting hat das Publikum vor Ort und online die Sieger-Teams in den Kategorien „Newcomer/Scale-up“ und „Social Innovation“ bestimmt. Die Gewinner-Teams der Kategorien „Science Spin-off“ und „Life Science“ wurden durch die Fachjurys ermittelt. Mit seinen Preisgeldern im Wert von 80.000 Euro ist der Durchstarter eigenen Angaben nach einer der bestdotierten Start-up Preise in Niedersachsen. Heise war Medien-Partner des Durchstarter-Preises.

