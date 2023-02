"Dwarf Fortress": Steam-Release bringt Entwicklern 7 Millionen Dollar ein

Die Entwickler des Kult-Klassikers "Dwarf Fortress" haben ihre erste Zahlung von Steam und itch.io bekommen: 7 Millionen US-Dollar. Das berichten die Entwickler in einem Post, den sie in den Spieleforen veröffentlicht haben.

"Dwarf Fortress" ist seit 2002 in Entwicklung und war stets kostenlos verfügbar. Für den Steam-Release im Dezember hat das Brüder- und Entwickler-Duo Tarn und Zach Adams weitere Mitarbeiter eingestellt, einen Publisher engagiert und dem zuvor auf ASCII-Zeichen basierenden Spiel neue Grafik-Assets verpasst. Diese überarbeitete Steam-Fassung kostet 29 Euro.

Finanziell hat sich der Arbeitsaufwand gelohnt. In ihrem Forenpost zählen die Entwickler auch ihre vorherigen Einkünfte auf: Monatlich haben sie demnach regelmäßig rund 15.000 US-Dollar mit "Dwarf Fortress" eingenommen, vorrangig wohl aus Spenden. Die nun auf Steam eingenommenen 7 Millionen Dollar gehen nicht komplett an die Entwickler, schreiben sie in dem Post. Knapp die Hälfte müsse für Steuern abgezogen werden, außerdem müssten sie noch andere Personen bezahlen und Geschäftsausgaben berücksichtigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu Dwarf Fortress (Steam) (Quelle: Kitfox Games)

Dennoch: "Es ist genug, dass wir die Hauptprobleme mit Gesundheit/Ruhestand gelöst haben, die Selbstständigen Sorgen bereiten", schreibt Entwickler Tarn Adams im "Dwarf Fortress"-Forum. Gesundheitliche Bedenken waren den Brüdern zufolge ein Hauptargument für den Steam Release. Zach Adams habe wegen Hautkrebs ins Krankenhaus gemuss, erklärte das Duo dem britischen Guardian. Die Kosten von 10.000 US-Dollar habe großteils die Versicherung seiner Frau getragen. Doch das Erlebnis habe den Brüdern gezeigt, wie wichtig finanzielle Absicherung ist – gerade dann, wenn eine künftige Diagnose noch schlimmer ausfallen sollte.

Release auf Steam und itch.io

In den kommenden Monaten dürften auf die "Dwarf Fortress"-Entwickler noch weitere Einnahmen hinzukommen. Auf Steam hält "Dwarf Fortress" aktuell 95 Prozent positive Nutzerempfehlungen bei über 17.000 Reviews. Die Release-Fassung von "Dwarf Fortress" wird neben Steam auch auf itch.io angeboten. Die klassische Version von "Dwarf Fortress" (Download) kann weiterhin gratis heruntergeladen werden.

"Dwarf Fortress" ist eine Mischung aus Dungeon Crawler, Strategie, Basisbau und Wirtschaftssimulation, die seit 2002 in Entwicklung ist. In zwei Jahrzehnten hat sich "Dwarf Fortress" eine eingefleischte Community aufgebaut, die den herausfordernden Schwierigkeitsgrad und den spielerischen Tiefgang schätzt. Zu den Fans des Spiels zählt unter anderem Minecraft-Schöpfer Markus "Notch" Persson, der Dwarf Fortress als Vorbild für seinen Megahit nannte.

Den spielerischen Mainstream schreckte das Spiel nicht nur durch seine Schwierigkeit, sondern auch durch seine minimalistische Grafik ab: Objekte werden in einer 2D-Ansicht nur als simple ASCII-Zeichen dargestellt. Die überarbeitete Fassung zeigt erhebliche Fortschritte und erinnert etwa an den Indie-Hit "Rimworld".

Siehe auch:

Dwarf Fortress Classic: Download von heise.de

(dahe)