DxO PureRaw 2: Vorstufe für Raw-Entwickler

DxO PureRaw 2 kümmert sich um Demosaicing und Entrauschen sowie die Korrektur optischer Fehler, die durch das Kameraobjektiv hervorgerufen werden wie Linsenverzerrung und Farbsäume. Die ersten beiden Arbeitsschritte führt das Programm simultan aus, denn das Minimieren von Bildrauschen und die Interpretation der Raw-Farbkanäle gehen Hand in Hand. DxO nutzt dabei künstliche Intelligenz. Beim Demosaicing erhöht das Programm auch die optische Bildauflösung. Die Korrektur von Objektivverzerrung und Farbsäumen lässt sich auf Wunsch deaktivieren.

Vorstufe für Raw-Entwickler

Diese Art der Bildkorrektur erledigt das Programm DxO PhotoLab seit Jahren aufgrund von Korrekturprofilen für Kamera-Objektiv-Kombinationen, die DxO im Labor ausmisst. Darauf aufbauend kann man mit DxO PhotoLabdas Foto entwickeln wie in jedem anderen Raw-Entwickler auch.

Das Problem: Viele Nutzer arbeiten lieber mit Lightroom Classic oder Capture One. DxO PureRaw 2 dient daher als eine Vorstufe für beliebige Raw-Entwickler, beispielsweise für Lightroom. Das Programm verarbeitet gelandene Fotos vollautomatisch und spuckt am Ende DNG-Dateien in hoher Farbtiefe oder alternativ auch JPEG-Fotos aus; optisch korrigiert und von Bildrauschen gereinigt.

Plug-in für Lightroom Classic

DxO PureRaw 2 arbeitet wie zuvor als Stand-alone-Programm. Bilder zieht man über einen Dialog oder per Drag & Drop auf die Oberfläche. Nach dem Durchlauf importiert man sie in Lightroom. Alernativ steht es als Plug-in für Lightroom Classic zur Verfügung. So muss man nicht die gesamten Fotos verarbeiten lassen, denn diser Prozess ist sehr zeitaufwendig, sondern kann einzelne Fotos bei Bedarf durch PureRaw 2 schicken. Nach Aufruf des Plug-ins öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Entrauschen-Methode und des Ausgabeformats. Nach dem Durchlauf reimportiert das Programm das neue Bild in Lightroom und behält alle vorherigen Entwicklungseinstellungen bei außer die zum Entrauschen, denn diese würden sich mit jenen von PureRaw doppeln.

Als Lightroom-Classic-Plug-in korrigiert das Programm ausgesuchte Fotos statt zeitaufwendig den ganzen Stapel vor dem Import zu verarbeiten.

X-Trans-Unterstützung

Mit der zweiten Version des Programms kommt Unterstützung für Fujifilms X-Trans-Sensoren hinzu. PureRaw 2 unterstützt 26 Kamerabodys von Fujifilm und über 2000 Kamera-Objektiv-Kombinationen. Auch 16 neue Kamerabodys mit dem häufigeren Bayer-Sensor hat DxO durchgemessen und in Form von Korrekturprofilen integriert. Benötigte Profile lädt das Programm automatisch aus dem Netz. PureRaw 2 soll außrdem Apples M1-Prozessoren und damit unter macOS viermal schneller laufen die erste Version. DxO PureRaw 2 läuft unter Windows sowie macOS und kostet 129 Euro (Upgrade 79 Euro).

(akr)