DxO PureRaw 3: schärfere Raw-Dateien

DxO PureRaw reduziert Bildrauschen und beseitigt Kamerafehler vor dem Import in Lightroom & Co. In Version 3 kann man detailliert die Korrektur beeinflussen.

DxO Pure Raw 3 stellt verschiedene Methoden zur Rauschminderung wie DeepPrime XD und optische Korrekturoptionen zur Wahl.