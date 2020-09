Dynamisches HDR-Bild: Samsung kündigt ersten Projektor mit HDR10+ an

Auf seinem nur digital durchgeführten Event "Life Unstoppable“ hat Samsung seine neue Ultrakurzdistanz-Projektor-Reihe "The Premiere" präsentiert. Die Modelle sollen ein komplettes Kino-Erlebnis in 4K inklusive Surround Sound im eigenen Wohnzimmer bieten. Ein leistungsstarker integrierter Tieftöner und der "Acoustic Beam Surround"-Sound sollen für einen überzeugenden Klang sorgen. Ein smartes Betriebssystem ermöglicht die direkte Nutzung von TV-Apps, beispielsweise für Videostreamingdienste, am Gerät.

Das größere Modell LSP9T erreicht dabei laut Samsung aus nur 11 Zentimetern Abstand zur Wand bereits eine Bilddiagonale von 100 Zoll und maximal 130 Zoll. Es ist zugleich der erste HDR10+-zertifizierte Projektor der Welt. Laut Samsung erlaubt seine integrierte Dreifach-Lasertechnologie "atemberaubende Kontraste bei einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2.800 ANSI Lumen".

HDR10+

Wie Dolby Vision ist HDR10+ ein dynamisches HDR-Format, bei dem die Studios den gewünschten Bildeindruck nicht nur einmal für den gesamten Film festlegen können, sondern Szene für Szene und sogar Bild für Bild. Ein Projektor mit Dolby-Vision-Zertifizierung ist bislang noch nicht angekündigt.

Als erste Projektoren ihrer Art verfügen die Modelle der "The Premiere"-Reihe zudem über den "Filmemaker Mode", der es dem Nutzer erlaubt, Filme exakt so anzuschauen, wie es der Regisseur beabsichtigt hat.

