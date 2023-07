E-Bike-Hersteller: VanMoof ist insolvent

VanMoof ist insolvent. Die niederländische Justiz hat die VanMoof Global Holding B.V., VanMoof B.V. und VanMoof Global Support B.V. für bankrott erklärt, teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen mit. Die Rechtsträger in Deutschland, Frankreich und Großbritannien befinden sich nicht im Insolvenzverfahren, schreibt der E-Bike-Hersteller aus den Niederlanden.

Anzeige

Der am 12. Juli 2023 gewährte Zahlungsaufschub wurde im Rahmen der Insolvenzmeldung zurückgenommen. Nun sucht VanMoof nach Möglichkeiten, Vermögenswerte unter Aufsicht von zwei Treuhändern an Drittunternehmen zu verkaufen. Ziel sei es, die Aktivität fortsetzen zu können.

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass VanMoof seine Schulden nicht mehr bezahlen kann. Der E-Bike-Hersteller stoppte den Vertrieb von Fahrrädern auf seiner Webseite, auch die Retail-Stores des Unternehmens in Städten wie Berlin, Amsterdam, London und Paris wurden geschlossen. Laut VanMoof handelt es sich dabei um eine Maßnahme, um die "Sicherheit der Kollegen in den Stores" zu gewährleisten. Medienberichten zufolge hatten zuvor besorgte und verärgerte Kunden die Retail-Läden des E-Bike-Herstellers besucht, um ihre beim Reparatur-Service eingereichten Räder zurückzuverlangen.

Insolvenz schon 2022 nur knapp abgewendet

Einem Bericht des Manager Magazins zufolge konnte VanMoof eine Insolvenz bereits Ende 2022 nur knapp abwenden. Seine Rechnungen konnte das niederländische E-Bike-Unternehmen demnach teilweise nicht mehr bezahlen, weshalb Zulieferer um Aufschub gebeten wurden. 2023 sollen Investoren zusätzliches Geld in VanMoof gesteckt haben, sagte das Unternehmen dem Wirtschaftsmagazin.

Nutzer sorgen sich derweil um die Funktion ihrer Fahrräder: Sollten die Server von VanMoof abgeschaltet werden, würde die zu den E-Bikes passende App nicht mehr funktionieren. Dadurch droht der Verlust wichtiger Features wie die Steuerung von Licht und Fahrgeschwindigkeit. Auch Komfort-Features wie das automatische Aufschließen, wenn man sich dem Rad nähert, können nur mit der App benutzt werden. Besitzer von VanMoof-Fahrrädern haben die Möglichkeit, Bluetooth-Schlüssel für die App zu extrahieren und sie so auch ohne aktive VanMoof-Server zu benutzen.

(dahe)