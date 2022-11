Inhaltsverzeichnis E-Bikes: Bosch Smartes System mit Kiox 300 mit Navigationsfunktion – und Ärger Neue altbekannte Navigation

Aktivitätstracking und Schaltempfehlung

Gesperrter Antrieb

Bosch eBike Systems spendiert seinem Smarten System mit Kiox 300 Display für E-Bikes per Over-the-Air-Update (OTA) die bisher fehlende Navigationsfunktion. Das teilte Bosch am Donnerstag mit. Hinzu kommen ein erweitertes Aktivitätstracking sowie eine Schaltempfehlung, um stromsparender fahren zu können.

Doch die Updates für das Smarte System und die nötige Flow-App lassen sich offenbar nicht immer ganz ohne unerwartete Folgen installieren. In Fahrradforen bemängeln Nutzerinnen und Nutzer, dass ihr E-Bike nach dem Update gesperrt ist und nicht mehr mit Elektrounterstützung gefahren werden kann.

Neue altbekannte Navigation

Fast ein Jahr hat es gedauert, dass Bosch eine Navigationsfunktion für sein Smartes System mit Kiox 300 Display nachschiebt – "endlich", wie Bosch in einer Mitteilung selbst schreibt. Denn die Funktion war von Kundinnen und Kunden erwartet worden, hatte doch das System mit dem alten Kiox Display schon damals eine solche Navigationslösung bereits seit einem Jahr an Bord gehabt.

Als Übergangslösung bot Bosch den Bosch Smartphone Grip an, ein Adapter mit Halterung und drahtloser Ladefunktion fürs Smartphone, auf dem per Flow-App eine Navigation möglich ist. Das Smart Grip schlägt mit knapp 50 Euro zu Buche. Ambitionierte Mountainbiker wollen jedoch nicht unbedingt auf "Rumpeldipumpel"-Trails ihr teures Smartphone am Lenker klemmen haben. Mit dem Update reicht nun das Kiox 300 Display zu Navigation aus, das Smartphone kann in der Tasche bleiben.

Die Navigation wird mit Boschs Flow-App geplant. Als Kategorien stehen die Routenprofile "Daily" für alltägliche Fahrten, "Leisure" für Freizeittouren sowie "eMTB" für Trails zur Verfügung. Die Profile kalkulieren Routen jeweils unterschiedlich und bevorzugen etwa Straßen, Radwege, Waldwege oder Trails. Alternativ lassen sich mit Komoot erstellte Touren über die Flow-App per Bluetooth auf das Kiox 300 beamen und zur Navigation nutzen. Dann können auch Wegpunkte als Zwischenstationen angelegt werden. Über die Flow-App ist lediglich eine Start-Ziel-Navigation möglich.

Eine Kartenansicht gibt es auf dem Kiox 300 Display nicht. Es bleibt minimalistisch bei einer Anzeige des sich automatisch ausrichtenden Wegverlaufs durch eine farbige Linie, wie sie schon der alte Vorgänger hatte. So können Bikerinnen und Biker sehen, ob sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Dazu erhalten sie Abbiegehinweise mit Entfernungsangaben angezeigt, sodass sie rechtzeitig eine Abfahrt nehmen können und keine verpassen. Zusätzlich gibt es eine Anzeige der Fahrzeit bis zum Ziel sowie der geschätzten Ankunftszeit. Gesteuert wird das Navi über die LED Remote oder Mini Remote am Lenker.

Aktivitätstracking und Schaltempfehlung

Das automatisch startende Aktivitätstracking zeichnet nach dem Update neben Trittfrequenz, Leistung und Kalorienverbrauch nun auch die aktuelle Höhe, die zurückgelegten Höhenmeter und die erreichte Maximalhöhe an, was gerade für Mountainbikerinnen und Mountainbiker nützlich ist. Dazu gibt es Durchschnittswerte zu jeder einzelnen Aktivität, die nach Angaben von Bosch zusätzlich motivieren sollen.

Bild 1 von 4 Navigationslösung Bosch Smartes System mit Kiox 300 (4 Bilder) Mit der Flow-App kann eine Route geplant oder von Komoot importiert werden.

(Bild: Bosch eBike Systems)

Eher für den täglichen Nutzen und auf längeren Touren könnte sich die Schaltempfehlung als nützlich erweisen. Sie zeigt an, wann einen Gang hoch- oder runtergeschaltet werden sollte. Das soll Strom sparen, um längerer Fahrspaß haben zu können.

Gesperrter Antrieb

Um in den Genuss der neuen Funktionen zu kommen, muss zunächst die Flow-App aktualisiert werden. Die neue Version steht jeweils für Android in Google Play und für iOS in Apples App Store bereit. Über die App kann dann nach Aufbau einer Verbindung zum Smart System per Bluetooth ein OTA-Update eingespielt werden.

Das scheint bei Nutzerinnen und Nutzern aber Probleme zu bereiten. So beklagen einige, dass der Update-Vorgang sich aufhängt, andere sprechen davon, dass sich ihr Bike nach dem Update nicht mehr entsperren lässt und der Antrieb abgeschaltet ist. Ein Neustart des Smarten Systems soll nicht immer zum Erfolg führen.

Als Workaround empfehlen Nutzerinnen und Nutzer derzeit eine Neuinstallation der Flow-App und danach eine Neukopplung mit dem E-Bike. Aber auch das soll nicht immer zielführend sein. Wer sich selbst nicht zu helfen weiß, sollte den Kundendienst kontaktieren oder seinen Händler aufsuchen. Eine Anfrage von heise online bei Bosch eBike Systems nach einer funktionierenden Lösung läuft.

Lesen Sie auch Bosch erweitert smartes System und erhöht E-Bike-Sicherheit mit ABS

(olb)