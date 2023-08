Update Bosch E-Bike-System: Individuelle Fahrscreens und bessere Lock-Funktion

Bosch eBike Systems hat seinem Smarten System mit Kiox 300 und Kiox 500 für Elektrofahrräder ein Update spendiert, das es ermöglicht, Fahrscreens individuell über die Flow-App anzupassen. Darüber hinaus gibt es eine erweiterte Lock-Funktion, die Fahrraddieben den Klau des Bikes erschweren soll.

Um die neuen Funktionen nutzen zu können, müssen zunächst die Flow-App und Boschs Smartes System auf den neuesten Stand gebracht werden. Zuerst sollte das Update der Flow-App auf die Version 1.15.x für iOS und für Android eingespielt werden. Danach führt man das Systemupdate über die App aus. Das Update des Smarten Systems benötigt etwas länger als gewöhnlich, der Vorgang ist aber in etwa 20 Minuten erledigt.

Fahrscreens individualisieren

Danach können per Flow-App die Fahrscreens angepasst und zusätzlich die Reihenfolge der Screens verändert werden. Dazu stehen zwei Layouts mit zwei beziehungsweise drei Datenfeldern zur Verfügung. Sie können mit mehr als 30 erfassten Datenarten wie etwa Geschwindigkeit, Distanz und Kadenz bestückt werden. Bereits vorhandene Screens lassen sich ändern. Diese Funktion war von der Bosch-E-Bike-Community sehnlichst erwartet worden, können sich doch so Bikerinnen und Biker nur die Daten anzeigen lassen, die sie während der Fahrt benötigen.

Mit einer neuen Lock-Funktion beabsichtigt Bosch, es Dieben schwer zu machen und den Nutzern einfacher. Bisher war es nur möglich, den Motor per Bluetooth gekoppeltem Smartphone zu blockieren. Dazu musste das Smartphone außerhalb der Bluetooth-Reichweite gebracht werden, um die Lock-Funktion auszulösen. Das war wenig hilfreich, wenn man etwa kurz beim Bäcker etwas holen wollte und das E-Bike sich noch in Bluetooth-Reichweite befand. Jetzt kann der Motor zusätzlich per "Halten zum Entsperren"-Taste in der Flow-App manuell gesperrt werden. Ein Signalton bestätigt den Vorgang.

Noch einfacher klappt das über das Kiox-300- oder 500-Display, das als eine Art Schlüssel dient. Dieses braucht lediglich abgesteckt werden, um den Motor dauerhaft stromlos und damit das Bike relativ uninteressant für Diebe zu machen. Beim Anstecken wird das E-Bike dann wieder automatisch entsperrt.

Das E-Bike mit Boschs Smartem System kann trotzdem von anderen Familienmitgliedern genutzt werden, ohne dass das Display weitergegeben werden muss. Es lassen sich mehrere Kiox-300- oder 500-Displays im System hinterlegen, sodass jede Fahrerin und jeder Fahrer darauf zugreifen kann.

Abo Flow+ mit eBike Alarm

Mit der neuen Version der Flow-App führt Bosch auch das Abo Flow+ über die Flow-App ein. Das Abo ist im ersten Jahr kostenfrei, danach kostet es 4,99 pro Monat oder im Jahresabo 39,99 Euro.

Es umfasst die Alarmfunktion eBike Alarm. Ist er aktiv, wird bei Manipulationen am E-Bike ein Alarm ausgelöst. Voraussetzung dafür ist allerdings das Bosch ConnectModule, das separat erworben und an der Steuerungselektronik in Motornähe montiert werden muss.

Die Flow-App für iOS und Android stehen im App Store beziehungsweise Google Play zur Verfügung. Nutzer von iOS können das Update der App auch manuell anstoßen. Nutzer von Android müssen sich eventuell noch etwas gedulden, bis die neue Version der Flow-App für sie verfügbar ist.

