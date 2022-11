E-Bikes: Bosch zieht Update für das Smarte System über Android zurück

Bosch eBike Systems hat das neueste Update für sein Smartes System mit Kiox 300 für E-Bikes über Smartphones mit Android zurückgezogen. Das teilte Bosch als Reaktion auf eine Anfrage von heise online zu den jüngsten Problemen mit, die das Update auf einigen Systemen ausgelöst hatte. Nach dem Einspielen des am Mittwoch veröffentlichten Updates über die Flow-App konnte das Antriebssystem gesperrt sein, sodass E-Bikes mit Bosch Smart System und Kiox 300 nicht mehr mit elektrischer Unterstützung gefahren werden konnten.

Nach Angaben von Bosch betraf dies ausschließlich Over-the-Air-Updates (OTA), die über die Android-Version 1.9.3 der Flow-App eingespielt wurden. Ursächlich seien nicht näher genannte Verbindungsprobleme gewesen. Nutzerinnen und Nutzer, die das System über iOS eingespielt hatten, seien von dem Problem nicht betroffen gewesen, heißt es in der Mitteilung an heise online. Man habe sich daher am Donnerstag entschieden, das Update über Android nicht mehr anzubieten. Für iOS ist es weiterhin über die Flow-App verfügbar und kann eingespielt werden.

Bosch eBike Systems entschuldigte sich bei den betroffenen Nutzerinnen und Nutzern und verspricht, ihnen das Update schnellstmöglich wieder zur Verfügung zu stellen, das unter anderem eine Navigationsfunktion und Schaltempfehlungen nachrüstet. Bosch bittet noch etwas um Geduld und wolle kommunizieren, ab wann das Update für Android-Nutzerinnen und Nutzer wieder zur Verfügung steht.

Alle, die das Update bereits vorgenommen haben und deren Antrieb nicht mehr funktioniert, werden gebeten, die Flow-App komplett neu zu installieren und die Bluetooth-Koppelung ebenfalls zu erneuern. Eine detaillierte Anleitung für das Vorgehen enthält der Artikel "E-Bikes: Bosch Smartes System mit Kiox 300 mit Navigationsfunktion – und Ärger".

