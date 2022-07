E-Bikes: Steigende Beliebtheit spiegelt sich in den Unfallzahlen wider

Immer mehr jüngere Menschen entdecken das Fahrrad mit E-Antrieb für sich und so gab es im Jahr 2021 insgesamt deutlich mehr Pedelec-Fahrer als noch sieben Jahre vorher. Insgesamt ist auch die Zahl der Pedelec-Unfälle in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen.

Im Jahr 2021 meldete die Polizei 17285 E-Bike-Unfälle mit Personenschaden. Im Vergleich dazu waren es 2014 noch 2245. 2021 gab es in gut 13 Prozent der privaten Haushalte in Deutschland mindestens ein Pedelec, 2014 lag dieser Anteil bei gut 3 Prozent.

Die zunehmende Popularität unter Jüngeren spiegelt sich auch in den Unfallzahlen wider: Laut dem Statistischen Bundesamt war 2014 jeder neunte verunglückte Pedelec-Fahrer unter 45 Jahren alt, 2021 bereits etwas mehr als jeder vierte.

Rückgang der Unfälle auf sinkendes Durchschnittsalter zurückzuführen

Diskutiert wird auch immer wieder, ob E-Fahrräder gefährlicher sind als nichtmotorisierte Räder. 2021 kamen pro 1000 Unfälle mit Personenschaden 7,6 Pedelec-Fahrer ums Leben, bei Unfällen mit Fahrrädern ohne Motor lag diese Zahl bei 3,5 Getöteten.

Insgesamt ist die Anzahl der tödlich verunglückten Pedelec-Fahrer seit 2014 aber deutlich zurückgegangen. Waren 2014 noch 17,4 von 1000 gemeldeten Unfällen tödlich, sind es heute fast 10 Prozent weniger. Zurückzuführen ist das laut dem Statistischen Bundesamt auf das sinkende Alter der Pedelec-Fahrenden.

Bei nichtmotorisierten Rädern sinken die Unfallzahlen hingegen. So ist die Zahl der gemeldeten Fahrrad-Unfälle mit Personenschaden von 76.643 im Jahr 2014 auf 67.931 im Jahr 2021 gesunken. Mehr als die Hälfte der 2021 verunglückten Radfahrer vergangenes Jahr waren unter 45 Jahre alt, über 65 war nur jeder Sechste von ihnen.

