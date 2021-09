E-Bikes Sushi Maki und California Roll als Plus-Modell mit mehr Reichweite

Das Münchener Unternehmen Sushi Bikes hat neue E-Bikes präsentiert. Diese sind laut Unternehmensgründer Andy Weinzierl mit Hilfe von Feedback aus der eigenen Community entstanden und widmen sich vor allem drei Kritikpunkten an den ersten Modellen des Herstellers.

Zu den Neuerungen zählen ein neuer Sattel sowie ein verändertes Bedienelement am Lenker. Das simple, mit trüben LEDs beleuchtete Teil der ersten Generation macht Platz für ein Display, auf dem in simpler Optik die Akkukapazität, die Unterstützungsstufe sowie die Geschwindigkeit angezeigt wird. Motor, Rahmen und generelles Design des Rades bleiben unverändert.

Das merklichste Upgrade stellt unterdessen der stärkere, aber nahezu gleich große Akku des Maki M1+ dar. Die Kapazität erhöht sich durch den Einsatz anderer Zellen von 5,2 auf 9,6 Ah. Die Reichweite gibt Sushi nun mit 75 Kilometer an, zuvor waren es 40 km. Im Test des ersten Sushi-Bikes ging uns tatsächlich nach etwas mehr als 40 km der Saft aus. Mit einem Ersatzakku, der nun 299 statt vorher 199 Euro kostet, verdoppelt sich die Reichweite.

Mit dem Akku wächst der Preis

Während das erste Sushi-Rad mit 999 Euro minimal unter der Grenze von vierstelligen Preisen blieb, erhöhen sich die Kosten mit dem Plus-Modell merklich. Das Maki M1+ und M2+ kosten 1199 Euro, die California-Roll-Modelle C1+, C2+ und C3+ mit tiefem Einstieg sind genauso teuer. Für ein E-Bike ist auch dieser Preis freilich noch immer niedrig. In der Standardausstattung sind die E-Bikes von Sushi StVZO-konform, haben jedoch keine Schutzbleche oder weitere Anbauteile wie Gepäckträger. Die bietet der Hersteller ebenfalls an, die Aufnahmen für Standardteile am Rahmen sind vorhanden, so dass auch Universalzubehör an das Rad passt.

Die ersten Exemplare der neuen E-Bikes will der Hersteller ab November ausliefern. Das Maki ist in drei Rahmengrößen, nur in der Farbe Schwarz und wahlweise mit schwarzen oder braunen Reifen erhältlich, das California Roll wird in Einheitsgröße und drei Farben angeboten. Transportkosten berechnet Sushi für die Lieferung innerhalb Deutschlands nicht.

Die neuen Sushi-Bikes

(sht)