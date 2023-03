E-Bikes: Update für Boschs Smartes System verbessert Navigation

Bosch E-Bike Systems hat ein Update herausgebracht, das die Navigationsfunktion von Boschs Smartem System für E-Bikes deutlich verbessert. Dazu müssen das System des E-Bikes als auch die Flow-App aktualisiert werden.

Bosch bewirbt das Update der Flow-App auf die Version 1.2 mit "fokussiertem Fahren". Um die Konzentration auf die Straße zu fördern und nicht nur während der Fahrt auf das Display zu starren, gibt es nun Abbiegehinweise in Form von Tönen oder Sprachhinweisen über den Lautsprecher des Smartphones, das mit dem Bosch Smartphone Grip an den Lenker gesteckt werden kann. Prinzipiell lassen sich die Anweisungen auch über Headsets ausgeben, allerdings ist davon abzuraten, weil Biker mit In-Ears dann weniger von den Verkehrsgeräuschen mitbekommen. Die Option lässt sich in der App ein- und ausschalten. Nutzer des Kiox 300 Displays schauen derweil in die Röhre, denn es besitzt keinen Lautsprecher.

Neu ist auch der Modus "Dark Map". Wie schon bei anderen Navigationssystemen schaltet die Flow-App im Dunkeln in einen Dark-Modus, damit die Display-Ansicht weniger blendet. Zugleich werde dabei der Energieverbrauch bei Verwendung von OLED-Smartphones gesenkt.

Mehr Navi-Details auf dem Kiox 300

Das Kiox 300 bietet weiterhin nur eine rudimentäre Ansicht einer übertragenen Route. Allerdings gibt es jetzt etwas mehr Details. Zusätzlich zur Wegeverlaufsansicht zeigt es Abzweigungen und Abfahrten an. In manchen Situationen, in denen der Streckenverlauf nicht ganz klar ist, eine willkommene Hilfestellung.

Auf dem Kiox 300 Display werden künftig auch Abzweigungen angezeigt. (Bild: Bosch)

Neu hinzugekommen ist auch eine Re-Routing-Funktion, die beim Abkommen vom vorgeplanten Weg automatisch eine neue Route berechnet. Das soll innerhalb weniger Sekunden erfolgen, verspricht Bosch. Diese Funktion ist sowohl für das Kiox 300 als auch in der Flow-App verfügbar.

Um schnell und effektiv zu einem Ziel zu gelangen, bietet die Flow-App eine personalisierte Navigation an. Bikerinnen und Biker können die Navigation nach einer Fahrt bewerten. Diese Bewertungen fließen bei der Routenplanung mit ein und verbessern das Ergebnis künftiger Routenplanungen. Auch fließen weitere Daten in die Navigation ein, etwa die der zuletzt gefahrenen Strecken. Aus diesem persönlichen Fahrverhalten lernt das System und zeigt die Fahrzeit in Echtzeit nun präziser in der Flow-App und auf dem Kiox 300 an.

Sportlich ambitionierte Fahrer erhalten neue Anzeigeelemente auf dem Ride Screen. Die zeigen Daten für die aktuelle Trittfrequenz, die Leistung sowie Höhendifferenzen an. Bosch verspricht sich dadurch, solche Bikerinnen und Biker anzusprechen, die ihre persönliche Fitness mithilfe der Leistungsinformationen steigern wollen.

Parking-Funktion

Nutzer, die ein Bosch ConnectModule mit Ortungsfunktion in ihrem E-Bike eingebaut haben, erhalten eine Parking-Funktion. Auf dem Homescreen der Flow-App sehen sie künftig den Namen der Straße, in der sie ihr E-Bike abgestellt haben. Ein Antippen auf den Straßennamen öffnet eine Karte, auf der der Standort des Bikes angezeigt wird. Das E-Bike lässt sich so nach längerer Abwesenheit einfacher auffinden, erklärt Bosch diese Funktion.

Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones können in der Flow-App künftig wichtige Mitteilungen auch dann anzeigen lassen, wenn es stummgeschaltet oder der Fokus-Modus Mitteilungen unterdrückt. Dazu muss die Option "Kritische Mitteilungen" aktiviert sein. So gehen Mitteilungen etwa beim Diebstahl des E-Bikes durch und werden auf dem Sperrbildschirm angezeigt – vorausgesetzt, es ist ein ConnectModule eingebaut. Außerdem wird ein Benachrichtigungston abgespielt.

Das Update steht OTA (Over the Air) für Boschs Smartes System und für die Flow-App für Android ab 8.0 und iOS ab Version 15 zur Verfügung.

(olb)