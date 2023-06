Fahrradmesse Eurobike: "SUV" für Radler

Der Trend zum Zweirad ist ungebrochen, befeuert wird er von Pedelecs, neuen Antriebssystemen und Mietmodellen. In Frankfurt findet ab dem heutigen Mittwoch die 31. Eurobike statt, auf der sich rund 1900 Aussteller aus 62 Nationen tummeln.

E-Bikes, verstärkt solche mit smarten Funktionen und App-Anbindung, stehen auf der Eurobike im Zentrum des Interesses. Auch auf zwei Rädern wird das “SUV” angepriesen, etwa am Beispiel der Hersteller Coboc und Honbike. Coboc baut in sein “Light-SUV” die neuen Mittelmotoren von Bosch ein, die ebenfalls auf der Eurobike Premiere feiern.

Das Unternehmen Pinion zeigt in Frankfurt seine neue Antriebseinheit MGU. Die verbindet Motor und halbautomatisches Getriebe in einem Gehäuse und soll besonders wartungsarm sein: Ein Ölwechsel nach 10.000 Kilometern, mehr Service braucht es laut Hersteller nicht. Zudem sorgt der Umzug der Schaltung mit neun oder elf Gängen vom Hinterrad zum Motor für eine geringere ungefederte Masse an der Hinterachse, was dem Fahrverhalten zugutekommen dürfte. Das erste Rad mit dem MGU-System ist das Mountainbike Rapcon Pmax Pinion des Herstellers Simplon aus Österreich.

Das Antriebssystem MGU von Pinion packt halbautomtisches Getriebe und Motor in ein Gehäuse (Bild: Eurobike)

Neue Bremsen und Fahrradabos

Bremsenspezialist Magura hat sich unterdessen die boomenden Lastenräder als Zielobjekt auserkoren, die durch ihr hohes Leergewicht und hohe mögliche Zuladung beim Bremsen vor besonderen Herausforderungen stehen. Das neue CombinedBraking System (CBS) wird die Bremskraft wie beim Auto automatisch auf Vorder- und Hinterrad verteilt, um optimale Bremswirkung und einen möglichst kurzen Bremsweg zu erreichen.

Riese & Müller, mit seinen E-Bikes in den gehobenen Preisklassen angesiedelt, bietet seine Räder nun auch im Abonnement an. Das Abo hat eine Mindestlaufzeit von 6, 12, 18 oder 24 Monaten, verlängert sich anschließend monatlich und endet nach spätestens 24 Monaten. Lieferung, Service, Reparatur sowie Vollkasko-Versicherung inkl. Verschleißschutz sind im monatlichen Festpreis enthalten.

Interessierte können ab heute und bis Sonntag auf dem Frankfurter Messegelände einen Blick auf die Neuheiten werfen. Die Messe hat täglich zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet, einige Unternehmen bieten auf kurze Testfahrten an. Ein Tagesticket für Fachbesucher kostet ab 66 Euro, am Wochenende zu den Festival-Days werden nur 15 Euro pro Tag oder 22 Euro für beide Tage fällig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(sht)