E-Books zunehmend verbreitet

6,5 Millionen Menschen in Deutschland haben im 2019 mindestens ein E-Book gekauft. Das entspricht etwa 9 Prozent der Bevölkerung ab 10 Jahren, teilte das Statistische Bundesamt anlässlich der Buchmesse in Frankfurt am Main mit. Innerhalb von zwei Jahren sei die Zahl der E-Book-Leserinnen und -Leser hierzulande um 12 Prozent gestiegen.

10 Prozent der weiblichen und 7 Prozent der männlichen Bevölkerung gaben an, im Jahr 2019 mindestens ein E-Book gekauft zu haben. Von den Menschen, die E-Books kauften, waren 0,5 Millionen zwischen 10 und 24 Jahren alt, rund 4,4 Millionen im Alter von 25 bis 54 Jahren und knapp 1,6 Millionen 55 Jahre und älter, schreibt das Statistische Bundesamt.

Zugleich ist die Leserschaft von E-Zeitungen und E-Zeitschriften gegenüber 2018 deutlich gestiegen. So erwarben im vergangenen Jahr etwa 3,9 Millionen Menschen mindestens eine digitale Ausgabe, das sind rund 1,1 Millionen mehr als 2017.

Digitale Buchmesse

Die Frankfurter Buchmesse läuft seit dem heutigen Dienstag, und zwar als "Special Edition". "Angesichts steigender Infektionszahlen in Frankfurt am Main und bundesweit" hatten die Verantwortlichen beschlossen, das Programm in der Frankfurter Festhalle "nur mit den beteiligten Moderator:innen und Autor:innen durchzuführen", wie die Buchmesse in Frankfurt berichtete.

Von der Coronavirus-Pandemie sind auch die Stadtbibliotheken betroffen. Zeitweise waren sie gar nicht geöffnet, teilweise stellten sie Inhalte kostenlos zur Verfügung. Unterdessen hat sich die Ausleihe verstärkt ins Internet verlagert.

