E Ink: Neues E-Paper kann bis zu 60.000 Farben anzeigen

Der E-Paper-Hersteller E Ink hat die jüngste Generation seines elektronischen Papiers angekündigt, das nun deutlich mehr und kontrastreichere Farben anzeigen soll. E Ink nennt die Technik Gallery Plus und verspricht, dass damit bis zu 60.000 Farben angezeigt werden können. Beim Vorgänger waren es noch 4096. Gedacht ist die Technik aber erst einmal lediglich für Anzeigetafeln und große Displays, die kleinste verfügbare Variante kommt auf eine Diagonale von 13,3 Zoll (ca. 34 cm) – die größte auf das Doppelte. Von E-Reader ist in der Ankündigung nicht die Rede, aber in diesem Bereich dürfte das Interesse ebenfalls groß sein.

Farbiges E-Paper bisher sehr blass

E-Paper hat gegenüber klassischen Displaytechniken mehrere Vorteile, aber auch einige Nachteile. Zentral ist vor allem der geringere Energieverbrauch, da bei der Technik prinzipiell nur Strom benötigt wird, um die angezeigten Inhalte zu ändern. Deswegen können E-Reader wie der Kindle wochenlang genutzt werden, ohne dass der Akku nachgeladen werden muss. Gleichzeitig ist die Auflösung aber geringer als bei andere Anzeigetechnik und der Wechsel der Anzeige dauert vergleichsweise lang. Außerdem gibt es elektronisches Papier bisher größtenteils nur mit Schwarzweißbildschirm, die Anzeige der bisherigen Varianten mit Farbbildschirm ist ziemlich blass.

Ein von E Ink nun veröffentlichtes Vergleichsbild von Gallery Plus mit dem Vorgänger Gallery deutet jetzt tatsächlich einen Qualitätssprung an. Die neuere Anzeige wirkt viel farbiger und kontraststärker. E Ink plant, dass mit dem neuen Displays öffentliche Informationstafeln ersetzt werden. Damit könnte Strom eingespart werden. Eingesetzt werden sie demnach bereits im öffentlichen Personennahverkehr von Taipeh. Ob und wann die Technik Einzug in E-Reader halten wird, ist bisher nicht bekannt.

(mho)