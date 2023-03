E-Learning mit Entertainment: Der neue Cybersecurity-Kurs der heise Academy

Compliance-Schulungen sind verpflichtend und meist wenig interessant, sie wecken kaum den notwendigen Spaß am Lernen. Dass es auch anders geht, zeigt i40 – the future skills company, die zusammen mit der heise Academy jetzt ein Schulungsangebot mit Gamification-Faktor an den Start gebracht hat.

"Wir merken, dass viele Unternehmen Cybersicherheit als reines Compliance-Thema auffassen", sagt Dr. Philipp V. Ramin, CEO von i40. Angreifer nutzen demnach die Naivität derer, die ihren Betrieb nach halbherzig absolvierten Schulungen in Sicherheit wägen. Deswegen sei es wichtig, ein Online-Training für Cybersicherheit in der Industrie 4.0 zu entwickeln, das sich tiefgreifend und auf interessante Weise mit den wichtigsten Problemen und Lösungen befasst. Ein Training, das über Themen wie eine sichere Passwortvergabe hinausgeht. "Dadurch stärken wir Verantwortliche und Interessierte in der Cybersicherheit – sie können ihr Unternehmen vor neuen und ausgereifteren Angriffen schützten", erklärt Ramin.

Im Videokurs werden die wichtigsten Fragen der Cybersicherheit in der Industrie 4.0 anschaulich erklärt. Experte Jonas Jelinksi thematisiert Lieferkettensicherheit, Schwachstellen in modernen Produktionssystemen und andere Probleme aus der Praxis wie Lücken in Netzwerken und Angriffsziele in Clouds.

Bei der heise Academy finden interessierte Admins, Entwickler, Programmierer und alle weiteren IT-Professionals zeitgemäße und maßgeschneiderte Wissensangebote. Damit können Sie Ihre Skills vertiefen, neue Schwerpunkte in Ihrer Arbeit setzen, Ihre Karriere voranbringen und vor allem: mit Spaß lernen. Als Kooperationspartner hat die heise Academy die i40 – the future skills company aus Regensburg gewinnen können. i40 wurde zuletzt zweimal in Folge mit dem Deutschen eLearning-Award ausgezeichnet. Die Gesellschaft gehört zu den führenden internationalen Anbietern im Bereich Future Skills und Lernlösungen für die digitale Transformation.

Der Videokurs Cybersecurity 4.0 – das Onlinetraining für die Praxis kann ab sofort im Einzelverkauf erworben werden. Für Academy-Nutzer ist er bereits im Abonnement enthalten. (cbo)