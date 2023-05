E-Lkw: Nikola muss Fertigung drosseln, umstrukturieren und Iveco-Aktien abstoßen

Der in den USA ansässige Hersteller elektrisch angetriebener schwerer Lastwagen Nikola will aufgrund schleppender Nachfrage nach seinen batteriebetriebenen Lkw die Produktion vorerst unterbrechen. Der Anteil am europäischen Lkw-Hersteller Iveco soll verkauft werden.

"Cash-Burn nicht nachhaltig"

Die Nachricht habe gestern zu einem Rückgang der Aktien um knapp 13 Prozent geführt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und führt weiter aus, dass sich der Bargeldverbrauch im ersten Quartal auf 240 Millionen US-Dollar belief, das sind 40 Millionen US-Dollar mehr als im Jahr 2022.

Vonseiten des Unternehmens hieß es dazu: "Dieser Cash-Burn ist für unser Unternehmen nicht nachhaltig und wir prüfen jede Möglichkeit zur Ausgabenreduzierung". Nikola wolle außerdem mehr Kapital aufnehmen.

Schwerpunkt auf Wasserstoff-Lkw

Um die Kosten zu senken, soll nur noch auf Bestellung produziert werden. Die Stillstandszeiten sollen genutzt werden, um die Produktion im Werk in Coolidge, Arizona, zu rationalisieren. Die Produktion solle erst im Juli wieder aufgenommen werden, und zwar für brennstoffzellen- und batterieelektrische Lkw, allerdings mit Schwerpunkt auf Autos mit Wasserstoff als Energieträger.

Lesen Sie auch Wasserstoff im Lkw: Schwerlastverkehr mit Brennstoffzellen vor Serienfertigung heise Autos

Der Nettoverlust von Nikola stieg laut der Agenturmeldung im Quartal auf 169,09 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 152,94 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Geprüft werde daher eine Umstrukturierung der Akkufertigung Romeo Power, inklusive eines Verkaufes der Vermögenswerte oder einem Insolvenzantrag. Nikola hatte den Batteriehersteller erst vergangenes Jahr für 144 Millionen Dollar erworben, um seine Lieferkette zu stärken.

Ende der Beteiligung an Iveco

Nikola kündigte zudem an, seinen 50-prozentigen Anteil an einem Joint Venture mit dem italienischen Lkw-Hersteller Iveco in Europa zu verkaufen, um sich auf den nordamerikanischen Markt zu konzentrieren.

(fpi)