E-Mail-Client Thunderbird 78 ist startklar – Enigmail-Ausnahme bleibt

Der E-Mail-Client Thunderbird steht als ESR (Extended-support Release) in Version 78 zur Verfügung. Das jährliche Update wird demnächst automatisch verteilt, lässt sich aber auch manuell bereits runterladen. Nach wie vor gilt, Enigmail-Nutzer sollen damit allerdings noch warten.

Mit dem Update kommt eine neue Ansicht der Fenster beim Schreiben einer E-Mail. Zwar auf den ersten Blick kaum merklich ist das Design verändert worden, Cc und Bcc sind etwa in die oberste Zeile gerutscht, die Auswahl für Anhänge ist nach links gewandert. Bei Nutzern, die das Betriebssystem auf einen Dark Mode gestellt haben, wird auch der E-Mail-Client dunkel angepasst. "Thunderbirds neuer Dark Mode schont die Augen, wenn man im Dunkeln arbeitet, außerdem hat er den Vorteil, wirklich cool auszusehen", schreibt Mozilla im Blogpost zum Update. Hierzu sind auch Ordner-Icons modernisiert worden. Die nun genutzten Vector-Icons bieten die Möglichkeit, sie selbst zu gestalten.

Interoperabilität und Zukunftsmusik

Bei Version 78 sind zudem der Kalender Lightning und die Aufgabenverwaltung integriert. Darauf sollen vor allem künftige Funktionen der Interoperabilität und besseren Nutzbarkeit aufbauen. Menschen, die Thunderbird neu einrichten, sollen es nun leichter haben. Sowohl das Layout als auch der Dialog sind vereinfacht worden.

Thunderbird kann nun unter Windows auch in der Systemablage minimiert werden. Das sei eine der am häufigsten gewünschten Funktionen gewesen und ein besonders oft genutztes Addon. Man arbeite am Ausbau für andere Systeme.

In den kommenden Monaten soll Thunderbird 78.2 erscheinen und damit eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Mails via OpenPGP. Bisher wurde dafür meist das Enigmail-Addon genutzt, das nun durch die Integration ersetzt werden soll. Allerdings ist diese Verschlüsselung aktuell noch nicht fertig, weshalb Enigmail bereits davor warnte, auf die neuste Version des E-Mail-Client umzusteigen. Und auch Mozilla erklärt, dass noch Geduld gefragt ist – außerdem dankt der Anbieter dem Enigmail-Projektleiter, Patrick Brunschwig, dass er bei der Implementierung hilft. Auch andere Addons sind möglicherweise noch nicht für das Update vorbereitet. Thunderbird ist bemüht, Erweiterungen automatisch auf eine kompatible Version zu aktualisieren.

(emw)