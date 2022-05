E-Reader: Amazons Kindle konvertiert Bücher im EPUB-Format jetzt selbst

Amazons E-Reader der Kindle-Reihe können nun auch mit E-Books im beliebten EPUB-Format umgehen. Dafür muss ein DRM-freies EPUB-Buch per Mail an die Adresse des Kindle gesendet werden. Der Amazon-Reader zeigt die EPUB-Datei aber nicht nativ an. Stattdessen konvertiert er sie selbsttätig ins unterstütze azw-Format.

Grundsätzlich gibt es drei Wege, externe Dateien auf Kindle-Reader zu bekommen: Man kann sie an eine für das Kindle eingerichtete Mail-Adresse schicken, über ein USB-Kabel manuell kopieren oder mit den "An Kindle senden"-Anwendungen an den Reader schicken. Aktuell funktioniert nur die erste Methode mit EPUB-Dateien.

Weiterhin können EPUB-Dateien also nicht angezeigt werden, wenn sie per Kabel auf den Kindle geladen werden – in diesem Fall findet nämlich keine Konvertierung statt. Auch die "An Kindle senden"-Anwendungen können EPUB-Bücher noch nicht an den Kindle senden. Laut Amazon-Supportseite wird sich das allerdings ab Ende 2022 ändern.

MOBI fällt zurück

EPUB ist das meistgenutzte Format für E-Books weltweit und kann auf den Readern der meisten Hersteller angezeigt werden. Nur Amazon spielte bislang nicht mit. Wer bisher ein EPUB-Buch auf einem Kindle lesen wollte, musste die Datei vorher manuell mit Programmen wie Calibre konvertieren. Dieser Schritt entfällt nun, wenn der Kindle selbst den Konvertierungsprozess übernimmt.

Während EPUB-Bücher auf dem Kindle besser zugänglich werden, fährt Amazon den Support für ein anderes Format zurück: MOBI-Dateien mit den Endungen .azw und .mobi werden Nutzerinnen und Nutzer ab Ende 2022 nicht mehr per Mail oder per "An Kindle senden"-Anwendung zu Amazons E-Reader schicken können. Dateien, die sich bereits auf dem Gerät befinden, können weiterhin gelesen werden. Außerdem wird es möglich bleiben, MOBI-Dateien per USB-Kabel auf Kindle-Geräte zu ziehen.

(dahe)