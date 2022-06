E-Rezept-App: Erste Krankenkassen ermöglichen "kartenlose" Anmeldung

Für Versicherte soll es in Zukunft einfacher sein, sich in der E-Rezept-App anzumelden. Mithilfe eines Identifikationsverfahrens können sich Versicherte direkt über die ePA-App (App der elektronischen Patientenakte) in der E-Rezept-App anmelden. Derzeit stehen in der E-Rezept-App 81 Krankenversicherungen – hauptsächlich Betriebskrankenkassen – für eine "kartenlose" Anmeldung zur Auswahl. Weitere Krankenkassen sollen hinzukommen, einige mit den meisten gesetzlich Versicherten (AOK, Techniker, Barmer und Co.) fehlen derzeit allerdings.

Bisher benötigen die meisten Versicherten für die Verwendung der E-Rezept-App ein NFC-fähiges Smartphone oder ein Kartenlesegerät sowie eine elektronische Gesundheitskarte inklusive PIN der Krankenkasse, um die Funktion freischalten zu können. Unter Umständen kann es Wochen dauern, bis die erforderliche elektronische Gesundheitskarte und die PIN beim Versicherten eintreffen. Für die Anmeldung mithilfe der ePA-App der Krankenkasse ist zuvor allerdings ein Identifikationsverfahren nötig – über Video-Ident-Verfahren oder persönlich bei der Krankenkasse.

Verfahren mit Rise und Krankenkasse erarbeitet

Die Mobil ISC GmbH ist nach Angaben der Gematik nun eine der ersten Krankenkassen, die ihren Versicherten ein vereinfachtes Anmeldeverfahren über die ePA-App ermöglicht. Gemeinsam mit der Gematik, der Research Industrial Systems Engineering (Rise) und der Krankenkasse seien vor der Entscheidung "verschiedene Möglichkeiten rund um die Anmeldung für das E-Rezept geprüft" worden, wie der Vorstandsvorsitzende der Mobil Krankenkasse, Mario Heise, sagt.

Lesen Sie auch c't deckt auf: Sicherheitslücke in elektronischer Patientenakte

Rise/Bitmarck ist eines der drei Unternehmen, die die Server-Backends für die ePA-App bereitstellt und für das neue Anmeldeverfahren einen "Fasttrack Identity Provider". Den Krankenkassen erspare die Authentifizierung über die ePA-App "nicht nur ein komplexes Großprojekt, sondern auch viel Aufbauzeit und oft massive, babylonisch anmutende Integrationsprobleme [...] durch modular-evolutionäre Planung", sagtee Rise-Geschäftsführer Prof. Thomas Grechenig.

(mack)