E-Rezept: Deutschlandkarte zeigt, welche Apotheken E-Rezepte verarbeiten

Welche Apotheken inzwischen bereit für das E-Rezept sind, will die Gematik auch auf einer Deutschlandkarte zeigen. Die Google-Maps-Karte ist ebenso wie die bereits vorhandene E-Rezept-App der Gematik mit Daten des Deutschen Apothekerverbands (DAV) gespeist. Derzeit sind ungefähr 4500 Apotheken technisch für die Verarbeitung des E-Rezepts ausgerüstet. Weitere Apotheken sollen in den kommenden Wochen hinzukommen, wie einzelne Hersteller gegenüber der Gematik äußerten.

Selbstauskunft

Apotheken können dem DAV eine Selbstauskunft über ihren Status geben. Den Apotheken wird dafür eine Checkliste und eine Anleitung für die im Apothekenportal notwendigen Einstellungen bereitgestellt. Demnach basiert die Karte auf der Selbstauskunft der Apotheken, wird wöchentlich aktualisiert. Die Gematik rät den Apotheken, die noch nicht für das E-Rezept ausgestattet sind, ihre Softwarehersteller zu kontaktieren und Mitarbeiter entsprechend zu schulen.

Weiterer "Meilenstein" in Transparenzoffensive

Erst kürzlich hat die Gematik ihre dieses Jahr veröffentlichte "Transparenzoffensive", den TI-Score, um Apothekenverwaltungssysteme ergänzt. Damit will sie unter anderem einen Einblick darüber geben, welche Softwareanbieter schon bereit für den Anschluss an die Telematikinfrastruktur (TI) sind. Die TI soll alle wichtigen Akteure des Gesundheitswesens, Apotheken, Praxen und Co. miteinander verbinden. Nach Angaben der Gematik ist die Deutschlandkarte für Apotheken mit E-Rezept ein "weiterer wichtiger Meilenstein der Transparenz-Offensive".

Das im Februar 2022 ebenfalls als Teil der Transparenzoffensive eingeführte TI-Dashboard zeigt die aktuellen Entwicklungen rund um das E-Rezept und wird täglich aktualisiert. Derzeit sind 15.539 E-Rezepte eingelöst worden (Stand 12. Mai 2022). Bis zum Sommer hat sich die Gematik ein Ziel von 30.000 eingelösten E-Rezepten gesetzt.

