E-Rezept: "Verbindlicher Start" im Januar, Testphase schon vorher

Nächste Schritte beim E-Rezept: Die Kassenärztlichen Vereinigungen Westfalen-Lippe (KVWL) und Schleswig-Holstein (KVSH) wollen die Erprobung des E-Rezepts für gesetzlich Versicherte im September fortsetzen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte einen "verbindlichen Start" des E-Rezepts für 2024 angekündigt. Der voraussichtliche Starttermin ist laut KVSH-Pressesprecher Marco Dethlefsen allerdings nur dann realistisch, wenn das E-Rezept mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) eingelöst werden kann.

Aufgrund möglicher Probleme halte er einen "gestaffelten Rollout" für unumgänglich. Man wolle den Prozess "engmaschig beobachten und unterstützen", um Störungen im Ablauf frühzeitig zu erkennen. Bisher sehe Dethlefsen aber nicht, dass das E-Rezept Menschen im ländlichen Raum Wege erspart. Zudem würden die Krankenkassen keine Anstrengungen unternehmen, ihre Versicherten mit der E-Rezept-App der für die Digitalisierung zuständigen Gematik vertraut zu machen.

Testphase verstärkt ab September

Die KVWL zeigt sich zuversichtlich, für die "neue Erprobungsphase viele weitere Rollout-Partner gewinnen" zu können. Sie sei "gerne bereit, ab September den Rollout des E-Rezepts in Westfalen-Lippe fortzusetzen", sagt KVWL-Vorstand Thomas Müller. Für die neue "Eprobungsphase" will Müller weitere Parner gewinnen. Man wolle nicht bis zum verbindlichen Start im Januar 2024 warten, weil eine unvorbereitete Einführung zu Problemen führen könnte.

Ärzte in ganz Deutschland können das E-Rezept anbieten, allerdings ist es bisher noch nicht zum Durchbruch gekommen. Ein Grund dafür ist die Authentifizierung der Versicherten, die nötig ist, um die E-Rezept-App nutzen zu können. Aufseiten der Ärzte und Apotheken 2023 hatten sich vorrangig die beiden Testregionen KVSH und KVWL an der Einführung des E-Rezepts beteiligt. Dem E-Rezept will auch ein 2022 gegründeter Verein auf die Sprünge helfen: die E-Rezept-Enthusiasten.

