E-Sport als Wahlfach: Swisscom bietet Lehrmittel an

Schweizer Schulen, die das Wahlfach "Gaming und E-Sport" anbieten wollen, können nun kostenlos Lehrmittel von Swisscom nutzen. Das Telekommunikationsunternehmen hat digitale Lehrmittel für Schüler:innen der 7. bis 9. Klasse entwickelt.

Das Lehrmaterial soll Grundwissen über die Bedeutung und Mechaniken von Spielen nahebringen, über die Geschäftsmodelle der Branche informieren, die Schüler:innen gegenüber ihrem eigenen Gaming-Verhalten sensibilisieren und Medienkompetenz vermitteln. Schließlich spielten mehr als 70 Prozent der Schweizer Jugendlichen regelmäßig, teilte Swisscom mit.

Acht Module

Die Lehrmittel sind in 8 Module aufgeteilt. Modul 1 führt in Genres und Spielarten ein, das zweite Modul in die Geschichte der Videospiele und das dritte soll Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern. Modul 4 informiert über Gerätetypen und Plattformen, das fünfte Modul über "Gaming als Beruf" und Modul 6 darüber, wie der E-Sport organisiert ist und welche Jobs er bietet. Modul 7 befasst sich mit den Chancen und Risiken des Gamings und in Modul 8 geht es um "Tipps und Tricks für einen entspannten Umgang mit dem Thema Gaming".

Durch die Lehrmittel sollen Kompetenzen der Jugendlichen gefördert und entwickelt werden, die auch der gemeinsame Lehrplan 21 der Deutschschweizer Kantone vorsieht. In der Schweiz können Schüler:innen neben Pflichtfächern aus verschiedenen Bereichen Wahlfächer und Wahlpflichtfächer nach den persönlichen Interessen wählen. Im Lehrplan 21 ist neben anderem "Medien und Informatik" als Wahlfach vorgesehen. Lehrende, die sich mit der Unterrichtseinheit vertraut machen wollen, können bei der Swisscom Einführung-Workshops belegen.

