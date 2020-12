E-Tretroller: Tier beginnt in Münster mit Ladestationen-Netz

Der Elektrotrollerverleiher Tier beginnt in Münster mit seinem "Energy Network". Dabei können E-Tretrollerfahrer eine Ladestation anfahren, dort den Akku ihres Gefährts entnehmen und gegen einen geladenen austauschen. Als Gratifikation erhalten sie dafür Freiminuten. Der Dienst werde wegen der derzeit verschärften Corona-Regeln allerdings erst im Januar aktiviert

Kooperationen für Ladestationen hat Tier eigenen Angaben zufolge mit McDonald’s, Tankstellen der Westfalen AG, Domino’s Pizza sowie Cafés und Lebensmittelgeschäften geschlossen. Insgesamt gebe es nun 25 solcher Stationen.

Blinker und Kotflügel

Bisher hatte Tier ein solches Netzwerk nur in Finnland unterhalten, Münster folgt nun als erste deutsche Stadt, weitere in Deutschland und Europa sollen folgen. Dafür will Tier sein neues E-Tretroller-Modell mit Wechselakku, Blinker am Lenker und hinterem Kotflügel in weiteren Städten verteilen.

Die Ladestationen seien vollautomatisch und müssten nicht vom Personal in den jeweiligen Geschäften beaufsichtigt werden, verspricht Tier. Die Stationen könnten ohne aufwändige Installation an das Stromnetz angeschlossen werden. Tier bezahle auch den Ladestrom.

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe findet die Idee gut. Er meint, E-Tretroller leisteten ihren Beitrag zum Mobilitätsmix, "da sie insbesondere die letzte Meile zwischen Verkehrsknotenpunkten und Zielort flexibel abdecken können". Der münstersche McDonald's-Bezirksleiter Felix Schäfer betonte den Nachhaltigkeitsaspekt der E-Tretroller, zumal sein Unternehmen ebenfalls auf ihn nun verstärkt achte.

